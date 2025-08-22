지난 대선 무소속 후보 송진호, 사기 혐의로 또 구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 대선서 17건 전과 기록 공개

"코인 상장하면 200배 수익" 주장

21대 대선에 출마했던 송진호씨. 중앙선거관리위원회·TJB뉴스 유튜브 캡처

지난 21대 대선에 무소속으로 출마하면서 17건의 전과 기록 사실이 알려졌던 송진호씨가 사기 혐의로 구속됐다.

21일 경찰에 따르면 서울중앙지법은 전날 송진호씨에 대해 "도주 및 증거 인멸 우려가 있다"라며 구속영장을 발부했다.

송씨는 2020년부터 캄보디아에 이른바 '미라클 시티'(기적의 도시)를 건설하겠다며 투자자들을 속여 수억원을 가로챈 혐의를 받는다. 송씨에 따르면 미라클시티는 산업단지와 복합테마파크를 결합하고, 그 속에서 가상화폐를 상용화하는 일종의 스마트시티 개념이다.

경찰은 송씨가 '미라클코인'을 상장하면 200배의 수익을 챙길 수 있다고 투자자들을 속인 정황을 포착했다. 다만 수십억원 상당의 코인이 판매됐음에도 5년이 지난 현재까지 상장되지 않았다.

이 밖에 송씨는 코인을 현금화할 수 있는 ATM기 사업을 진행해 사업권도 판매했는데, 코인 가격의 약 20% 수준으로 전환되도록 설계해 부당이득을 챙긴 혐의도 받는다.





송진호씨는 지난 6·3 대선에 출마했을 당시 17건의 전과 기록이 공개돼 논란이 있었다. 선거관리위원회의 후보자 정보공개에 따르면 송 씨는 사기, 폭력, 상해, 재물손괴, 근로기준법 위반, 부정수표단속법, 위반 등 혐의로 17회에 걸쳐 기소됐다. 징역형을 선고받은 적도 8차례나 있는 것으로 확인됐다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

