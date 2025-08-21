서울 태릉서 현장 영상 해설 서비스 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시각장애인 위해 제작한 해설 프로그램

국가유산청 궁능유적본부는 서울관광재단과 함께 다음 달부터 12월 5일까지 서울 태릉에서 현장 영상 해설 서비스를 운영한다고 21일 밝혔다.

창경궁에서 촉각 모형 체험하는 모습[사진=국가유산청 제공]

현장 영상 해설은 시각장애인을 위해 제작한 해설 프로그램이다. 영상을 보는 것처럼 사물의 모습, 방향, 거리 등 정보를 구체적으로 전달하고, 촉각 등 다양한 감각을 활용해 설명해준다. 지난해 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁, 종묘에서 총 80회 운영됐다.

태릉에서의 서비스는 약 3시간 동안 진행된다. 조선 중종의 세 번째 왕비인 문정왕후 윤씨를 모신 배경 등을 듣고, 전문 해설사와 함께 석호, 석양 등 돌로 만든 동물 모형을 만져볼 수 있다.





전화로 예약한 뒤 이용할 수 있으며, 현장에 시각장애인 외 가족, 지인 등 활동 보조인 한 명이 참여해야 한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

