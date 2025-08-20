임태희 교육감 "교육만큼은 대립과 갈등을 넘어서 보자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보이텔스바흐 합의 기반 '경기-서울 학생 토론회' 성료

경기-서울 학생, 대학수학능력시험 제도 존폐 주제로 열띤 토론 진행

공존을 모색하는 토론 모형 적용으로 상호 이해와 공동 해결 지향

경기도교육청(교육감 임태희)이 20일 국회 의원회관에서 열린 보이텔스바흐 합의 기반 '경기-서울 학생토론회'를 성황리에 마무리했다.

임태희 경기도교육감이 20일 국회 의원회관에서 열린 보이텔스바흐 합의 기반 '경기-서울 학생토론회'를 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

AD

이번 토론회는 대학수학능력시험 유지와 폐지를 주제로, 경기와 서울 지역 대표 고등학생이 참여해 열띤 토론을 진행했다.

토론회에는 임태희 경기도교육감과 정근식 서울특별시교육감, 국회 교육위원회 김영호 위원장을 비롯해 지역별 중·고등학생 등 모두 100여 명이 참석했다.

학생들은 찬성과 반대 측으로 나눠 1차 토론, 2차 토론, '공존을 향한 주장하기'와 '합의안 도출' 과정을 거치며 토론을 마쳤다.

임태희 교육감은 토론회 시작부터 끝까지 자리를 함께하며 학생들의 토론을 경청했다.

임 교육감은 "학생들이 오늘 보여준 토론의 품격은 경청과 존중에 있었다"면서 "우리 사회에서 점점 잊혀가는 '대화의 힘'과 '합의의 길'을 국회에 모인 경기-서울 학생들이 보여줬다"고 높이 평가했다.

이어 "학생들은 나와 다른 생각도 끝까지 들었고, 입장을 바꿔 생각하면서 서로의 차이를 좁혀나갔다"며 "승패를 가르는 것이 아니라 해결책을 함께 찾으려고 노력했다는 점이 뜻깊다"고 말했다.





AD

임 교육감은 "오늘 토론회에서 보여준 것처럼 대화와 합의를 통해 민주주의의 본질을 찾아 나가는 학생들이 되기를 바란다"고 당부하면서 "교육만큼은 대립과 갈등을 넘어서 보자"고 역설했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>