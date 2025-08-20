영천시, '나 영천 산다' 1박 2일 농촌체험 프로그램 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회차당 20명·총 40명 선착순

경북 영천시(시장 최기문)는 9월부터 자양면 보현리 체류형 농업창업지원센터에서 진행되는 '나 영천 산다' 귀농캠프 참가자를 모집한다

이번 프로그램은 귀농·귀촌을 희망하는 도시민들을 대상으로 농촌을 미리 경험해 볼 수 있도록 마련됐다.

2024년 ‘나 영천 산다’ 귀농캠프 진행 모습. 영천시 제공

1박 2일 동안 진행되며, 선진농가 현장학습·체험, 귀농인 선배와의 만남, 지역 문화탐방 등으로 구성된 단기 교육 프로그램이다.

주요 일정은 와이너리와 복숭아 농장 견학, 체류형 농업창업지원센터와 영천시 귀농지원 소개, 귀농인 정착 사례 청취, 텃밭 수확과 농산물 가공체험 등 대부분 현장 중심의 실질적인 체험 프로그램으로 마련됐다.

교육은 2회차로 진행되며 기간은 9월 17∼18일, 9월 24∼25일이다.

1회차당 20명씩, 총 40명을 9월 10일까지 선착순 모집하며 농촌에 관심 있는 도시민과 전입한 지 1년 이내의 영천시민은 신청 가능하다.

자세한 내용은 영천시 홈페이지와 귀농·귀촌 통합플랫폼 그린대로에서 확인할 수 있다.

최재열 농업기술센터 소장은 "귀농캠프는 도시민들에게 영천의 우수한 귀농귀촌 환경과 농촌 문화를 알리기 위한 교육으로, 귀농귀촌을 희망하는 분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.





기타 자세한 사항은 농촌지도과 귀농귀촌팀으로 문의하면 된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

