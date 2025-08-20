"삼성중공업의 LNG선 수주, 조선업 전체에 훈풍"[클릭 e종목]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해외 선사 LNG 발주 확대

선가 하락 우려도 해소

2029년 슬롯도 인기 전망

삼성중공업을 시작으로 국내 조선사들의 액화천연가스(LNG) 운반선 수주 회복이 기대된다. 수익성이 높은 선종인 만큼 하반기에도 업계 전체에 훈풍이 불 것이라는 전망이 나온다.

20일 NH투자증권은 하반기 국내 조선사 수주의 핵심을 LNG선과 해양플랜트로 전망했다. LNG선의 경우 가장 수익성이 높은 선종이고, 해양플랜트는 줄어드는 잔고 감소를 만회하기 위해 추가 수주가 필요했기 때문이다.

그런 시점에서 삼성중공업의 LNG선 6척 수주는 업계 차원의 호재라고 분석했다. 삼성중공업은 오세아니아 선주사 2곳으로부터 LNG선 6척을 총 2조1000억원에 수주했다고 공시했다. 이 선박은 2028년 11월까지 차례대로 인도될 예정이다. 이번 계약으로 삼성중공업은 연간 수주 목표 98억달러(약 13조5600억원)의 49%를 달성하게 됐다.

6척 중 2척은 덴마크 선주 셀시우스 쉬핑이 지난 1월 발주한 선박의 옵션분 발호의 건으로 18만㎥ 규모 LNG선을 척당 2억5500만달러에 수주한 것으로 전해졌다. 지난 1월 수주한 선박 가격 대비 2% 낮지만, 옵션분 발표로 설계비가 제외된 점을 고려하면 사실상 1월 수주 가격과 유사하다는 평가다.

나머지 4척은 그리스 선주인 TMS 카디프로 알려졌다. 선가는 척당 2억5900만달러로 6척 모두 2028년 인도될 예정이다. 수주 확보 불확실성으로 선가 하락 우려가 있었던 2028년도 인도 LNG선 슬롯을 예상보다 더 좋은 가격으로 수주한 것으로 분석된다.

특히 셀시우스쉬핑은 과거 삼성중공업에 LNG선을 발주하다 2022~2023년에는 중국 CMHI에 LNG선 6척을 발주하면서 다변화를 추진했다. 하지만 올해부터 다시 국내로 돌아서는 분위기다. 중국에 발주한 선박 중 2척이 미용선 상태임에도 한국 조선소에 발주를 재개한 것은 글로벌 기업과 용선 계약을 확보하기 위해서는 한국산 LNG선이 필요하다는 점을 보여주는 신호로 해석된다.

이를 계기로 하반기 수주 확대가 예상된다. ▲벤처 글로벌의 LNG선(최대 12척) ▲토탈사(社)의 모잠비크 LNG 재개에 따른 예약된 17척 LNG선 정식 발효(삼성중공업 9척, HD현대삼호 8척)하반기 기대되는 LNG선 파이프라인은 1) Venture Global의 LNG선(최대 12척) ▲기타 미국 LNG 프로젝트 및 노후선 교체 목적 선대 발주 등을 고려하면 2029년 인도 슬롯에 대한 LNG선 수요가 높아질 것으로 보인다.





정연승 NH투자증권 연구원은 "삼성중공업의 LNG선 수주단가를 고려했을 때, 현재 선가 하락 폭도 크지 않다"며 "하반기부터 시작될 LNG선 수주 증가 가능성을 고려할 때 조선업종에 대한 긍정적인 전망을 유지한다"고 설명했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

