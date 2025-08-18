유해물질 82종 걸러낸다…삼성 비스포크 AI 정수기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위생부터 편의성까지 갖춘 신제품

라면 물의 양까지 음성으로 명령

삼성전자가 유해물질 82종을 걸러내는 비스포크 인공지능(AI) 정수기 신제품을 선보인다.

삼성전자는 비스포크 AI 정수기 카운터탑 신제품을 출시했다고 18일 밝혔다. 유해물질 82종을 걸러내는 건 국내 업계에서 '최다' 수준이다. 신제품은 ▲부식에 강한 스테인리스 직수관 ▲직수관 99.9% 자동살균 기능 ▲자동 잔수 비움 기능 등을 갖춰 한층 깨끗한 물을 제공하면서도 제품을 손쉽게 관리할 수 있다. 또 별도 공사 없이 싱크대에 올려두고 쓰는 가로 17㎝ 사이즈의 카운터탑 타입으로 공간 효율성을 높였고, 주방 인테리어의 완성도를 높이는 디자인을 적용했다고 삼성전자는 소개했다.

삼성전자가 18일 출시한 비스포크 AI 정수기 카운터탑 신제품. 삼성전자

비스포크 AI 정수기 카운터탑은 머리카락 두께보다 1000배 작은 초정밀 필터로 구성된 '4단계 필터 시스템'을 적용했다. 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기·음용수 실험 기관인 NSF 인터내셔널(이하 NSF)에서 공식 인증을 받은 '4단계 필터 시스템'은 미세플라스틱부터 납·수은·크롬 등 유해 중금속, 마이크로시스틴 등 총 82종에 달하는 유해물질을 효과적으로 걸러낸다.

아울러 이번 신제품은 오염과 부식에 강한 스테인리스 소재 직수관을 사용했다. 직수관을 3일에 한 번씩 자동 전기분해 살균하는 '직수관 자동 살균' 기능을 갖춰 별도의 방문 관리 없이도 손쉽게 위생관리가 가능하다. '직수관 자동 살균'은 황색포도상구균·대장균·녹농균·폐렴간균을 99.9% 제거한다.

삼성전자가 18일 출시한 비스포크 AI 정수기 카운터탑 신제품. 삼성전자

이 밖에도 스마트싱스와 '빅스비' 음성인식 등 다양한 편의 기능을 지원해 편의성을 한층 끌어올렸다. 우선 스마트싱스를 통해 실사용량을 기반으로 필터 교체 시점을 확인해 필터 수명을 효율적으로 관리할 수 있다. 또 출수량과 온도를 정밀하게 설정할 수 있어 요리의 완성도를 높일 수 있다. 출수량은 50~1000㎖ 내에서 10㎖ 단위까지 조절이 가능하고, 온도는 5℃ 단위로 최고 90℃까지 설정할 수 있다.

AI 음성비서 '빅스비'를 통해 음성으로도 냉수·정수 모드, 원하는 출수량 등을 설정할 수 있다. "하이 빅스비, 정수로 520㎖ 설정해줘"라고 말한 뒤 출수 버튼을 누르면 해당 온도와 양의 물을 제공한다. 음성으로 라면 38종의 레시피에 최적화된 물의 양까지 설정할 수 있다. 예를 들어 "빅스비, 신라면 설정해줘"라고 명령한 뒤 출수 버튼을 누르면 신라면 레시피에 딱 맞는 양의 물을 받을 수 있다.





문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 신제품은 NSF 인증을 받은 82종의 유해물질 제거 성능으로 안심하고 사용할 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 혁신적인 기술로 소비자의 삶을 더욱 편리하게 만드는 다양한 생활가전 라인업을 확대할 것"이라고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

