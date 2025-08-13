中텐센트, AI 훈풍에 2분기 매출 35조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3분기 연속 고속 성장

스타트업 딥시크 성공 이후 중국 인공지능(AI) 산업에 대한 관심이 커진 가운데 중국 빅테크 텐센트가 AI와 게임 호조에 힘입어 2분기 매출이 전년보다 15% 늘었다. 3분기 연속 두 자릿수 성장이다.

13일(현지시간) 블룸버그 등에 따르면 홍콩 증시에 상장된 텐센트의 2분기 매출은 1845억위안(약 35조4000억원)으로 집계됐다. 시장 예상치 1785억위안(34조3000억원)을 3.3% 웃돌았다. 순이익은 556억위안(약 10조6000억원)으로 17% 증가, 전망치(523억위안)도 넘어섰다.

성장을 이끈 것은 게임과 AI다. 중국 내 게임 매출은 전년 대비 17% 증가한 404억위안(약 7조7000억원), 해외 매출은 35% 증가한 188억위안(약 3조6000억원을 기록했다. AI 기반 맞춤형 광고 확대에 힘입어 마케팅 서비스 매출도 20% 늘어난 358억위안(약 6조8000억원)이었다.

텐센트는 최근 2년간 AI 투자를 확대해왔다. 지난 2월에는 자체 거대언어모델(LLM) '훈위안'의 터보 S 버전을 출시했다. 위챗 등 자사 서비스에는 스타트업 딥시크를 포함한 외부 AI 모델도 적용하고 있다.





텐센트 측은 "매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률(전년 동기 대비)을 기록했다. AI 활용에 투자했고 그로부터 수혜를 봤다"면서 위챗·게임 등 서비스에 AI 기능을 늘렸다고 밝혔다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

