"D램이 뜬다…수요 증가로 가격 상승"

미국 메모리반도체 회사 마이크론이 D램 가격 개선을 이유로 분기 실적 가이던스를 높여 발표했다. 6~8월 매출액은 기존 104억~110억 달러에서 111억~113억 달러로, 주당순이익(EPS)은 2.35~2.65달러에서 2.78~2.92달러로 각각 상향 조정했다. D램 수요가 늘며 가격이 높아진 여파는 삼성전자와 SK하이닉스에도 미칠 전망이다.

13일 한국투자증권은 '마이크론의 예고편, 3분기 흥행 예감' 보고서에서 "실제 3분기 서버를 중심으로 다수의 CSP(Chip Scale Package) 업체들로부터 D램 초과 수요가 접수된 것으로 파악된다"며 "디램 공급사들이 DDR4를 종산하고 DDR5로 공정을 전환하는 과정에서 전체 공급량은 제한되는데, 서버를 중심으로 수요가 증가해 3분기 D램 가격이 상승할 것으로 추정된다"고 분석했다. 서버 중심의 D램 수요 증가가 평균판매단가(ASP) 상승을 이끌 것이란 말이다.

AI용 서버와 함께 일반 서버 수요가 함께 늘어나는 것으로 추정된다. AI 서비스 사용자가 늘어날수록 AI 모델이 생성한 결과를 사용자에게 전달하기 위한 비 AI 연산 인프라 수요가 함께 늘어나기 때문이다. AI 모델의 학습과 추론 전후의 데이터 저장과 전처리, 검색 등은 CPU 기반 일반 서버의 역할이다. 또한 AI 모델이 생성한 응답을 수천만 명의 사용자에게 전달하는 과정에서 네트워크 병목을 줄이기 위해서도 일반 서버가 필요하다. 결국 AI 수요가 늘어날수록 데이터 센터 투자는 GPU, HBM 중심의 AI 서버와 DDR5, eSSD 기반의 일반 서버 및 스토리지 서버를 동시에 확충하는 형태로 나타날 전망이다. 이는 D램과 낸드 수요 성장을 견인해 메모리 공급사들의 ASP 방어에 긍정적 요인으로 작용하게 된다.

반도체 섹터 비중 확대 의견을 제시한 채민숙 한국투자증권 애널리스트는 "D램 수요 증가로 인한 가격 상승 모멘텀은 삼성전자와 SK하이닉스 모두에 긍정적 요소로 작용할 전망"이라며 "특히 D램 매출의 약 50%를 HBM에서 확보한 SK하이닉스가 상대적으로 더 유리할 것으로 판단한다"고 밝혔다. HBM 매출이 안정적으로 유지되는 가운데 일반 D램에서 추가 이익이 발생할 수 있기 때문이다.





하지만 반도체 밸류체인 측면에서는 삼성전자쪽이 먼저 혜택을 받을 것으로 예상했다. 삼성전자가 이미 디램 1c nm 투자를 시작해, 수주 사이클이 SK하이닉스 밸류체인보다 앞서기 때문이다. 그는 "전공정 장비 커버리지 내에서는 삼성전자 증설 수혜가 직접적이고 D램 노출도가 높은 유진테크를 탑픽으로 추천한다"고 밝혔다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

