국가인권위원장 "위안부 피해자 입장 고려한 외교적 노력 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안창호 국가인권위원회 위원장은 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'을 앞두고 위안부 피해자 입장을 고려한 정부의 일관된 외교적 노력이 필요하다고 밝혔다. 정부는 2017년부터 매년 8월14일을 일본군 위안부 피해자 기림의 날로 지정해 기념하고 있다.

연합뉴스

AD

안 위원장은 13일 성명을 통해 "1991년 8월14일은 일본군 위안부 피해자인 고(故) 김학순 할머니가 피해 사실을 처음 공개 증언한 역사적인 날"이라며 "일본 제국주의 지배하 발생한 일본군 위안부 강제 동원 및 참혹한 성폭력은 국제협약을 위반한 전쟁범죄"라고 강조했다.

안 위원장은 2015년 한·일 정부 간 '일본군 위안부 피해자 문제 합의'가 피해자들의 의사를 충분히 반영하지 못했다고 지적했다. 그는 "일본 정부의 공식 사죄와 법적 책임 인정을 바라는 일본군 위안부 피해자들의 의사가 합의 내용에 반영되지 못하였다는 한계가 있었다"고 설명했다.

안 위원장은 "현재까지도 '법적 책임'을 인정하는 일본 정부의 공식 사죄는 없었고, 피해자들의 명예와 존엄은 온전히 회복되지 않았다"고 말했다. 다만 "지난 5월15일 국내 법원이 고 길갑순 할머니 유족이 제기한 손해배상소송에서 일본 정부의 배상 책임을 인정한 판결을 세 번째로 확정함에 따라 일본군 위안부 피해 문제에 대한 사회적 경각심과 정의 구현 의지를 보여준 것을 매우 뜻깊게 생각한다"고 했다.

안 위원장은 "이는 일본군 '위안부' 피해 문제가 단순한 외교 합의가 아니라 '배상해야 할 전쟁범죄'임을 확인한 것"이라며 "피해자들이 실제로 일본 정부로부터 손해배상을 받을 수 있을지는 불확실한 상황으로, 실질적인 배상이 이루어지기 위해서는 피해자 입장을 우선 고려하는 한국 정부의 일관된 입장과 외교적 노력이 필요하다"고 말했다.





AD

안 위원장은 "일본군 위안부 문제가 단순한 과거사가 아닌, 현재와 미래의 인권과 평화의 과제로 인식되기를 희망한다"며 "앞으로도 인권위는 전시 성폭력 재발 방지 및 피해자 인권 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>