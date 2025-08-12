아르테미스 2호 탑재 우주방사선 측정 '큐브위성', 나사로 이송

국내 최초 유인 우주선과 함께 내년 발사 예정
우주항공청은 아르테미스 2호에 탑재될 큐브위성(K-RadCube) 개발이 완료돼 12일 미국 항공우주국(NASA) 케네디 우주센터로 이송한다고 밝혔다.
큐브위성은 항공 운송을 통해 케네디 우주센터로 이송해 우주발사시스템(SLS)의 오리온 스테이지 어댑터(OSA, Orion Stage Adapter)에 탑재될 예정이다.
아르테미스 2호는 승무원 4명이 오리온 우주선에 탑승해 달 주위를 돌아 지구로 귀환하는 임무로, 큐브위성은 국내 최초로 유인 우주선과 함께 발사되는 위성이다.
큐브위성은 지구 고타원궤도에서 방사선 영역인 밴앨런복사대의 우주방사선을 측정하는 임무를 수행하며, 방사선이 우주인에 미치는 영향을 분석할 수 있는 기초 자료를 관측할 예정이다.
큐브위성은 한국천문연구원이 개발을 총괄하고 방사선 측정 탑재체를 개발했으며, 위성 시스템은 나라스페이스테크놀로지, 지상국 운영은 KT SAT에서 각각 담당한다. 또 삼성전자, SK하이닉스에서 개발한 반도체 소자를 함께 탑재해 반도체 소자의 방사선 내성 특성을 우주 환경에서 검증할 계획이다.
아르테미스 2호는 내년 4월 발사 예정이며, 큐브위성의 관측 데이터는 국내외 연구자들이 활용할 수 있도록 공개될 예정이다.
강경인 우주청 우주과학탐사부문장은 "유인 우주탐사선인 아르테미스 2호의 탑재 요구조건을 만족하는 큐브위성 제작 능력을 통해 국제 경쟁력을 높이는 계기가 됐다"면서 "NASA 등 국제협력을 통한 한국의 우주탐사 참여 기회를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
