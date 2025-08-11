김해·밀양시 "두 지역 연결 고속도로 조속히 지어야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 김해시와 밀양시가 김해~밀양 고속도로의 조속한 건설을 함께 촉구하고 나섰다.

김해시는 11일 오후 시청 시장실에서 홍태용 김해시장, 안선환 김해시의회 의장, 안병구 밀양시장, 허홍 밀양시의회 의장 등이 참석한 가운데 공동 결의대회를 열었다고 밝혔다.

허홍 경남 밀양시의회 의장(왼쪽부터), 안병구 밀양시장, 홍태용 김해시장, 안선환 김해시의회 의장이 김해~밀양 고속도로 건설사업 조속한 추진 및 예타 통과 촉구 공동 결의문을 든 채 기념 사진을 찍고 있다. 김해시 제공

AD

두 지자체 대표단은 김해~밀양 고속도로 사업의 조속한 추진과 예비타당성조사 통과를 촉구하는 결의문을 채택해 서명했다.

이들은 결의문에서 동남권 광역 교통체계 확립, 지역 간 물류비용 절감, 도시 간 접근성 향상, 국가 균형발전 기여 등을 위해 이 고속도로가 필요하다고 강조했다.

또 현재 추진 중인 예비타당성조사가 빠르게 통과돼 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 정부와 국회에 강력히 촉구하기로 했다.

김해~밀양 고속도로 건설공사 위치도. 김해시 제공

김해~밀양 고속도로 건설사업은 김해 진례 나들목(IC)과 남밀양 나들목(IC)을 잇는 총길이 18.8㎞ 노선이다.

남해고속도로, 중앙고속도로, 중부내륙고속도로를 연계하는 핵심 구간으로, 이 도로가 완공되면 부산·경남 내륙권 간 통행시간이 획기적으로 단축되고 물류 흐름 효율성이 대폭 향상될 것으로 기대되고 있다.





AD

김해시 관계자는 "이 사업은 단순한 교통 인프라 확장 차원을 넘어 지역의 지속 가능한 발전 기반을 다지는 중요한 전환점"이라며 "시민 염원을 모아 반드시 예비타당성조사를 통과하고 도로 건설이 빠르게 시작될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>