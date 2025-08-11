신한은행, 신한 커리어온 5기 취업 포트폴리오 대회 개최

신한은행은 지난 8일 서울 중구 명동 신한 익스페이스에서 '신한 커리어온 5기 취업 포트폴리오 대회'를 개최했다고 11일 밝혔다.
신한 커리어온'은 신한은행에서 2021년부터 추진해 온 청년 고용 활성화 사업이다. 직업계고등학교 학생을 대상으로 실무 기초 역량 교육을 제공한다.
이번 대회에는 전국 직업계고등학교 2·3학년 재학생 360여명이 참가했으며, 1차 예선을 거쳐 본선 진출자 10명을 선발했다. 본선에 진출한 10명의 학생들은 약 2주간 포트폴리오 고도화, 스피치 컨설팅, 발표 PPT 등 일대일 전문 컨설팅을 받으며 본선 무대를 준비했다.
본선 무대에서는 참가자들이 성장 과정, 진로 비전, 직무 역량을 중심으로 자신만의 포트폴리오를 발표했으며 심사는 서울시교육청 장학사, 경기도교육청 취업지원관 등이 맡았다.
대상, 최우수상, 우수상 등 총 4명의 학생이 수상자로 선정됐으며 수상자에게는 상장과 총 700만원 상당의 상품이 전달됐다. 대상은 프론트엔드 개발자를 꿈꾸는 대구소프트웨어마이스터고등학교 이소예 학생이 수상했다. 이소예 학생은 "이번 준비 과정에서 진로에 대한 확신과 자신감을 얻을 수 있었다"며 "앞으로 사회에 기여할 수 있는 개발자가 되고 싶다"고 소감을 밝혔다.
신한은행 관계자는 "학생들의 진로 탐색 역량과 준비된 열정을 확인할 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 직업계고 학생들이 자신의 미래를 주도적으로 설계할 수 있도록 다양한 맞춤형 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
