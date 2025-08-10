중진공-서울시, ‘서울형 이음공제’ 참여기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년·중장년 상생고용

중소기업 핵심인력 장기재직 유도

중소벤처기업진흥공단은 서울시와 협업해 중소기업의 청년·중장년 인력 채용을 지원하는 '서울형 이음공제' 참여기업을 모집 중이라고 10일 밝혔다.

'서울형 이음공제'는 서울 소재 중소·중견기업이 서울시민 청년(만 19~39세) 또는 중장년(만 50~64세)을 신규 채용할 경우 중진공, 서울시, 기업, 근로자가 3년간 매월 34만원을 공동 적립하는 장기 재직 유도형 공제사업이다.

중진공

근로자는 매월 10만원을 납입하고, 기업 부담금 24만원 중 중진공과 서울시가 각 8만원씩 16만원을 지원함에 따라 기업은 월 8만원만 납입하면 된다. 이렇게 3년간 적립된 금액은 1224만원으로 복리이자와 함께 장기근속 근로자에게 지급된다.

특히, 중진공과 서울시가 처음으로 선보이는 인센티브 제도 '서울형 세대이음'은 올해 청년과 중장년을 모두 채용하고 1년 이상 고용을 유지한 기업이라면 별도로 신청할 수 있다. 이를 통해 기업이 납입한 공제부금 전액을 환급받을 수 있어 기업 부담금 없이 내일채움공제(서울형 이음공제) 이용이 가능하다.

지난 6월 30일 중진공과 서울시 협약을 계기로 출범한 '서울형 이음공제'는 중진공이 추진하는 '상생협력형 내일채움공제' 사업 중 하나다. 2015년부터 총 75개 지자체, 대기업, 공공기관 등과 함께 내일채움공제 가입기업의 납입금을 공동 부담하며, 1만3997명의 근로자를 지원했다.





강석진 중진공 이사장은 "내일채움공제는 중소·대기업 간 임금 격차를 완화하고 중소기업 재직자의 자산형성을 돕는 사업"이라며 "서울시뿐만 아니라 더욱 다양한 지역과 협력해 내일채움공제 모델을 만들고 지역의 혁신성장을 이끌 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

