박소영 대구시의원 "동촌유원지 시설물 낡고 '택시쉼터' 운영도 미흡"

서면 시정질문 통해 지적

대구시에 "환경정비"촉구

대구시의회 박소영 의원(국민의힘·동구2)은 8일 서면 시정질문을 통해 동촌유원지 일원의 대구시 관심을 촉구했다.

한국데이터랩에 따르면 동촌유원지는 대구 동구를 방문하는 방문객 중 20~40대가 가장 많이 찾는 인기 관광명소로써, 현재 봄에 개최하는 '두두벚동'과 여름에 개최하는 '두두썸동' 등 여러 축제가 열리고, 잔디밭과 카페들이 주변에 많아 피크닉 장소로도 선호되는 등 많은 청년들이 여가 장소로 즐겨 찾고 있다.

하지만, 동촌유원지의 시설물 및 택시 운수종사자의 쉼터는 높아지는 관광객의 눈높이에 맞지 않는 실정이다. 유원지의 시설물은 4대강 정비 사업의 일환으로 2013년 조성된 후 12년이 지나 전체적인 미관이나 환경이 노후화돼 있으며, 택시 쉼터는 지난 5월부터 민간위탁에서 대구공공시설관리공단이 위탁운영을 개시했으나, 이후에 쉼터 운영 전반에 대한 준비 부족과 실질적인 운영관리 미흡 사례가 발견되고 있다.

박 의원은 대구시에 동촌유원지의 미관 및 안전, 운영상 개선을 촉구하며, 동촌유원지 시설물 정비계획, 유선장 안전대책과 경관 개선 계획, 택시쉼터 운영 감사 계획, 택시쉼터 공공위탁 실효성 확보 방안 등에 대해 대구시의 구체적인 답변을 요청했다.

박 의원은 이어 "그동안 택시쉼터 민간위탁 과정에서 '마'등급(49.69점), '다'등급(70.88점, 77.27점) 등 저조한 성과평가 결과를 받고 있었음에도, 공공위탁 전환 시 운영 준비가 미흡했던 점은 심각한 문제"라고 지적하며, "대구시는 택시 쉼터의 공간 구성 및 활용 실태를 파악하고 만약 유휴 공간이 있다면, 타 기관과의 협업을 통한 활용 방안도 검토해봐야 할 것"이라고 대책 마련을 촉구했다.





박소영 의원은 "대구시가 동촌유원지 시설물의 근본적인 개선책과 아름다운 선착장을 조성해 축제 개최의 환경을 정비할 것"과 "택시 쉼터의 목적에 맞는 기능 회복을 위해 책임있는 운영점검 체계를 조속히 마련하고, 공공위탁제도의 취지를 실현할 수 있도록 사전계획 수립, 철저한 성과관리, 시민·종사자 의견수렴 체계를 반드시 구축해 줄 것"을 주문했다.





