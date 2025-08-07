학생·교사·학부모의 디지털 동행, 미래를 함께 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청, '읽고, 보고, 생각하는 디지털 리터러시 캠프' 성료

경기도교육청(교육감 임태희)이 7일 경기에듀테크소프트랩에서 '읽고, 보고, 생각하는 디지털 리터러시 캠프'를 개최했다.

이번 캠프는 도내 학생, 학부모, 교사 100여 명이 참여했으며 체험 중심 디지털 시민교육을 통해 디지털 역량을 강화하고 디지털 활용 능력 향상을 위해 마련했다.

주요 내용은 ▲디지털 시민교육 정책 소개 및 체험 ▲디지털 리터러시 사전 진단 및 요구 측정 ▲학생, 학부모, 교사 대상 디지털 리터러시 프로그램 운영 등이다.

체험 중심으로 기획된 이번 캠프는 ▲(교사) 에듀테크 활용과 디지털 윤리 ▲(학부모) 자녀와의 디지털 소통 및 정보 활용 ▲(학생) 디지털 세상 속 비판적 사고 및 문제 해결 능력 등 미래 사회에 필요한 다양한 디지털 역량 함양에 중점을 뒀다.





김태석 도교육청 디지털교육정책과장은 "이번 캠프는 디지털 실천 역량을 키우는 계기가 됐으며, 격차 해소에도 의미 있는 시간이었다"면서 "건전한 온라인 문화 정착을 위해 지속적으로 디지털 시민교육을 확산하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

