"젊은 세대 위암 환자 1560만명…76%는 헬리코박터균 원인"

"젊은 세대 위암 부담 커져…예방 투자 필요"

2008~2017년 출생한 세대 1560만명이 평생 위암에 걸리고, 이 중 76%는 헬리코박터 파일로리(Helicobacter pylori) 감염과 관련 있을 것이라는 연구 결과가 나왔다.

연합뉴스는 7일 "세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC) 박진영 박사팀이 2022년 기준 세계 185개국 위암 발생률 데이터와 유엔 인구통계 자료를 바탕으로 2008~2017년 출생한 젊은 세대가 향후 겪게 될 위암 부담을 예측한 연구 결과를 의학저널 네이처 메디신(Nature Medicine)에 게재했다"고 보도했다.

헬리코박터 파일로리는 위 점막에서 발견되는 나선형 세균으로 사람의 위에 감염되면 만성 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 등을 유발하는 원인이 된다.

연구 결과, 추가적 위암 예방 개입이 없을 경우 2008~2017년 태어난 사람 중 1560만명이 생애 동안 위암에 걸릴 것으로 예측됐으며 이 중 76%는 헬리코박터 파일로리 만성 감염과 관련이 있었다.

2022년과 비교한 2008~2017년생 위암 부담 변화율 지도. 파란색(0 to <1):위암 사례 수가 현재보다 감소 예상. 연한 파랑~노란색(1 to <2):위암 사례가 현재보다 소폭 증가 예상. 주황~짙은 주황색(2 to <4, 4 to <6): 위암 사례가 2~6배 증가 가능성. 진한 빨간색(≥6): 위암 부담이 현재보다 6배 이상 증가 예상.