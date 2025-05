'86 47' 의미가 뭐길래…트럼프 암살선동 의혹받은 FBI 전 국장

'86 47' 숫자 두고…'암살신호' 주장

FBI 전 국장 "암살 신호 아니다" 해명에도

미 국토안보부 등 수사 착수

도널드 트럼프 1기 행정부 당시 해임됐던 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장이 '86 47'이라는 숫자가 담긴 사진을 올려 '트럼프 대통령 암살을 선동했다'는 주장이 나온 가운데 미국 국토안보부(DHS) 등이 수사에 착수했다.

15일(현지시간) 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장이 인스타그램에 올린 사진(왼쪽)으로 '트럼프 대통령 암살 선동' 의혹을 받자 게시물을 삭제했다. 코미 전 국장 인스타그램

크리스티 놈 국토안보부 장관은 15일(현지시간) 사화관계망서비스(SNS)에서 "불명예 퇴진한 코미 전 FBI 국장이 조금 전 도널드 트럼프 미국 대통령의 암살을 선동했다"며 "DHS와 비밀경호국(USSS)이 이 협박을 수사 중이며 적절하게 대응할 것"이라고 밝혔다.

앞서 코미 전 국장은 인스타그램에 조개껍데기를 배열해 '86 47'이라는 숫자를 만든 사진을 올리고 "해변 산책로에서 본 멋진 조개 배치"라는 글을 남겼다.

AP통신에 따르면 메리엄-웹스터 사전에는 '86'이 "내쫓다"(throw out), "제거하다"(get rid of), "(고객에게) 서비스 제공을 거부하다"(refuse service to) 등을 의미하는 속어라고 쓰였다. 사전은 주석에서 "가장 최근에 채택된 의미 중에는 예전 의미의 논리적 연장선에 있는 '죽이다'(to kill)도 있다. 우리는 이 의미는 싣지 않는다. 비교적 최근에 쓰이기 시작했고 용례가 드물기 때문이다"라는 부연했다.

'47'은 제45대 대통령을 지냈고 현재 제47대 대통령으로 재임 중인 트럼프 대통령을 가리키는 것으로 해석될 수 있다.

이같은 사진에 대해 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 백악관 부비서실장인 제임스 블레어, 테일러 부도위치 등은 "트럼프 대통령의 암살을 선동하는 것"이라고 주장했다.

캐시 파텔 현 FBI 국장은 코미 전 국장의 게시물에 관해 알고 있다고 매체에 전했다. 이어 이 문제에 대한 1차 수사권을 가진 비밀경호국과 비밀경호국 국장에게 "모든 필요한 지원을 할 것"이라고 밝혔다.

코미 전 국장은 단순한 정치적 메시지였다고 해명하며 논란이 된 게시물을 삭제한 상태다. 코미 전 국장은 "아까 나는 오늘 해변 산책로에서 본 조개들의 사진을 올렸는데, 나는 그것이 정치적 메시지라고 여겼다"며 "나는 어떤 사람들이 이 숫자들을 폭력과 연관시킨다는 점을 깨닫지 못했다. 그런 생각은 해 본 적이 없지만 모든 폭력에 반대하기 때문에 게시물을 내렸다"고 썼다.





코미 전 국장은 2013년부터 2017년까지 FBI 국장을 지냈으며, 임기 10년을 채우지 못하고 해임됐다. 당시 FBI는 러시아 정부 관계자들과 2016년 트럼프 대통령 선거운동본부 관계자들 사이에 연관이 있다는 주장을 수사하고 있었다. 이후 그는 FBI 근무 경력을 바탕으로 회고록을 썼고 현재 범죄소설 작가로 활동 중이다.





