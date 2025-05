"어려운 지역경제 견뎌낼 지혜를 들려주세요"…대구상의, 원로기업인 간담회

노희찬·이인중·김을영 등

"업적과 정신 이어가겠다"



대구상공회의소(회장 박윤경)는 13일, 오랜 시간 대구 산업의 발전을 이끌어 오신 선배 기업인의 소중한 경험과 지혜를 나누고 지역경제 발전에 대한 고견을 듣기위해 '2025 원로 기업인 초청 간담회'를 열었다.

이날 간담회는 김옥열 (주)화신 회장, 김을영 (주)서한 회장, 김정도 (주)케이비원 회장, 김진정 (주)금성정공 회장, 김해수 대한염직(주) 회장, 노성열 명일폼테크(주) 회장, 노정자 (주)동진상사 회장, 노희찬 삼일방직(주) 회장, 류광현 (주)류림산업 회장, 배청 삼아건설(주) 회장, 윤성광 동진화섬공업사 대표, 이덕록 (주)서보 회장, 이익재 (주)세신정밀 회장, 이인중 에이치에스화성(주) 명예회장, 이철원 (주)스틸에이 회장, 정훈 (주)우산 회장, 조복제 동성교역(주) 회장, 조용래 (주)대천 회장, 채용희 (주)내외건설 회장, 최영수 크레텍책임(주) 회장 등 원로기업인 20명과 박윤경 회장 등 대구상의 관계자들이 참석했다.

대구지역 원로 기업인들이 간담회에 참석하면서 기념촬영을 하고 있다.

AD

한편, 이 자리에는 소프라노 이정현의 축하 공연이 마련돼 '동무생각', 'Danny Boy', '내 마음의 강물' , 'You Raise Me Up' 등 감미롭고 따뜻한 곡들을 열창하며 감동적인 무대를 선사했다.

이날 간담회를 주재한 박윤경 대구상의 회장은 "대구 경제의 버팀목이 되어주신 원로 기업인 여러분께 깊은 감사의 뜻을 전한다"며, "지역 경제 발전의 초석을 다져온 원로 기업인들의 업적과 정신을 기리고 계승하기 위해 대구상공회의소가 최선을 다하겠다"고 말했다.

원로 기업인을 대표해 노희찬 삼일방직 회장(제17대, 18대 대구상의 회장 역임)은 "요즘 우리 경제가 많이 어렵다. 이 자리에 계신 원로 경제인들의 지혜가 어느 때보다 절실하다. 앞으로도 계속해서 지역을 위해 많은 역할을 해주시기를 당부드린다"고 말했다.





AD

이인중 HS화성 명예회장(제19대, 20대 대구상의 회장 역임)은 "Daany Boy 가사의 한 소절처럼 '태양이 비칠때나 그림자가 저도 나는 여기에 살리라'처럼 원로 기업인께서 지역을 지키고 헌신하는 것에 존경과 감사를 드린다"고 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>