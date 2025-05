엔에스이엔엠, 걸그룹 어블룸 첫 싱글 '에코' 공개…글로벌 돌풍 조짐

AD

3인조 걸그룹 어블룸(ablume)이 데뷔와 동시에 글로벌 시장에 순조로운 출발을 알렸다.

종합 엔터테인먼트 기업 엔에스이엔엠은 100% 자회사 매시브이엔씨 소속 걸그룹 어블룸(ablume)이 지난 9일 첫 번째 싱글 타이틀곡 'Echo'를 발표하고, 일부 해외 음원차트에서 상위권을 기록하며 글로벌 팬들의 관심 속에 데뷔했다고 12일 밝혔다.

어블룸(아란, 새나, 시오)은 지난 9일 발표한 첫 번째 디지털 싱글 '에코(Echo)'로 아이튠즈 케이팝 차트 1위, 아마존 뮤직 전체 차트 1위, 아마존 뮤직 신곡 차트 1위를 기록하며 성공적인 데뷔와 동시에 글로벌한 영향력을 입증했다.

특히 미국과 영국을 비롯한 11개국 아이튠즈 케이팝 일간 차트에서 1위를 기록했으며 브라질 등 10개 국가의 동일 차트에서도 상위권에 오르는 등 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 증명했다.

수록곡 'Never Far Away (Prologue)' 또한 영국, 호주 등 6개국에서 아이튠즈 케이팝 일간 차트 1위를, 미국, 스웨덴 등 10개국에서 2위를 기록하는 등 좋은 반응을 이어갔다.

어블룸이 전 세계 리스너들의 주목을 한 몸에 받은 건 이번이 처음은 아니다. 과거 음원시장에서 빌보드 차트 10위권을 기록한 만큼 글로벌 K팝 시장에 큰 영향력을 끼치고 있다. 또 한미 민간외교 선구자인 김창준 한미연구원 이사장(전 미국 연방하원의원) 영입을 통해 어블룸의 북미 시장 진출에 실질적인 조언과 지원 등 글로벌 활동이 더욱 탄력을 받을 전망이다.





고병철 엔에스이엔엠 대표는 "어블룸의 첫 싱글이 일부 국가에서 좋은 반응을 얻으며 안정적인 출발을 할 수 있어 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 북미 등 글로벌 시장에서 어블룸만의 행보를 이어나갈 수 있도록 다양한 활동을 전개할 것"이라고 말했다.





