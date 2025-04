현대차, 美 시사주간지 선정 '최고의 HEV·EV' 최다 수상

아이오닉 5·아이오닉 6·투싼 하이브리드 수상

현대자동차는 미국 시사주간지 'US 뉴스 앤드 월드 리포트(U.S. News & World Report)'가 16일(현지시간) 발표한 '2025 최고의 하이브리드 및 전기차 어워즈(2025 Best Hybrid and Electric Cars Awards)'에서 ▲아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲투싼 하이브리드 등 3개 차종이 수상했다고 밝혔다.

2025 최고의 하이브리드 및 전기차 어워즈는 US 뉴스·월드 리포트의 에디터들이 총 115대의 전동화 모델을 품질, 효율성, 상품 가치 등의 기준으로 평가한다. 이를 기반으로 하이브리드와 전기차 각 5개 부문씩 총 10개 부문의 수상 차량을 선정한다.

현대차는 이 중 전기차 2개 부문, 하이브리드 1개 부문 등 총 3개 부문에 선정돼 2년 연속으로 완성차 브랜드 기준 최다 수상을 달성했다.

현대차 아이오닉 5. 현대차 제공

아이오닉 5는 균형 잡힌 우수한 성능과 안정적인 승차감을 갖춘 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)으로 평가받아 '최고의 전기 SUV'에 선정됐다.

아이오닉 6는 최고 수준의 전비와 1회 충전 주행거리 등 전동화 상품성과 사용자 친화적인 인포테인먼트 시스템이 높은 평가를 받아 '최고의 전기 승용차'에 이름을 올렸다.

투싼 하이브리드는 세련된 디자인과 넉넉한 공간성, 준수한 연비를 바탕으로 '최고의 하이브리드 SUV'로 뽑혔다.

미국 시사주간지 US 뉴스 앤드 월드 리포트는 2007년부터 미국에서 판매하는 신차들의 순위와 리뷰를 발표해왔다. 매년 최고의 차 어워즈, 최고의 고객 가치 어워즈 등 자동차 시상식을 시행해 오고 있다.





현대차 관계자는 "이번 수상을 통해 현대차의 뛰어난 제품 경쟁력을 인정받아 자랑스럽다"며 "한층 더 치열해지고 있는 자동차 시장에서 다양한 차량 라인업을 바탕으로 고객에게 최고의 상품성과 품질을 갖춘 차량을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





