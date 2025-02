에스파·제니 '빌보드 위민 인 뮤직' 트로피 품는다

각각 '올해 그룹상'과 '글로벌 포스상' 받아

걸그룹 에스파와 블랙핑크 제니가 미국 대중음악 시상식 '빌보드 위민 인 뮤직(Billboard Women in Music)'에서 트로피를 받는다. 12일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 수상자 명단에 따르면 에스파는 '올해의 그룹상(Group of the Year)', 제니는 '글로벌 포스상(Global Force Award)'을 거머쥔다.

빌보드 위민 인 뮤직은 음악산업에 큰 영향력을 행사한 여성 아티스트, 창작진, 프로듀서, 경영진을 선정하는 시상식이다. 앞서 수상한 K-팝 아티스트로는 트와이스(2023), 뉴진스(2024) 등이 있다. 올해는 에리카 바두, 그레이시 에이브럼스, 메건 트레이너, 타일라 등이 수상자로 이름을 올렸다. 시상식은 다음 달 29일 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터에서 열린다.





