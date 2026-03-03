[클릭 e종목]“SK스퀘어, 목표주가 84만원으로 상향…하이닉스 지분가치 상승”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유안타증권은 3일 SK스퀘어에 대해 자회사SK하이닉스의 지분가치 상승분을 반영해 목표주가를 84만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이승웅 유안타증권 연구원은 이날 보고서에서 "지난해 SK하이닉스 중심의 지분법이익이 117.5% 증가한 8조9000억원을 기록한 가운데 주요 포트폴리오의 영업이익 적자폭이 크게 개선됐다"며 "SK하이닉스는 AI 중심으로 메모리 수요 강세가 이어지며 역대 최대 연간 실적을 달성했다"고 말했다.

티맵모빌리티는 모빌리티 데이터 매출액이 36% 증가한 957억원을 기록했고, 개선세가 이어질 전망이다. 11번가는 영업이익이 적자 폭이 크게 개선됐다. 특히 오픈마켓은 연간 영업이익이 흑자로 돌아선 것으로 파악된다.





이 연구원은 "업종 내 가장 적극적인 주주환원이 지속될 것"이라며 "지난해 11월 자사주 45만4000주를 소각했고, 추가로 2월까지 자사주 1000억원 추가 취득했다. 차기 주주환원 정책은 최소 기존 수준 이상을 제시할 것으로 기대된다"고 말했다.





