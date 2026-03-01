트럼프와 각 세운 앤스로픽 "수요 급증"…클로드 앱 접속 중단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일(현지시간) 오전 클로드 앱 중단

美 국방부 "모든 용도에 제한없이 사용하겠다"

앤스로픽, 국방부 방침에 반대

트럼프 직접 저격하며 이용 금지 촉구

앤스로픽, 애플스토어 이용자 1위로 올라

앤스로픽. 로이터연합뉴스

오픈AI(챗GPT), 구글(재미나기)과 함께 3대 인공지능(AI) 챗봇 서비스를 제공하는 앤스로픽의 서비스 '클로드'가 2일(현지시간) 이용자 급증으로 인해 중단됐다. 앤스로픽은 최근 도널드 트럼프 행정부와 갈등을 빚으며 이용자들의 주목을 받고 있다.

이날 블룸버그 보도에 따르면 앤스로픽의 AI 챗봇 '클로드' 일반 소비자용 애플리케이션(앱) 서비스가 중단됐다.

앤스로픽은 "지난주 클로드 서비스에 대한 전례가 없는 수요가 있었다"며 미 동부시간 기준 이날 오전 10시 50분께 모든 문제를 해결했다고 밝혔다.

클로드는 챗GPT나 제미나이에 비해 인지도가 높지 않은 AI 서비스였지만, 최근 앤스로픽이 트럼프 행정부와 갈등을 빚으며 오히려 일반 이용자들의 관심을 받았다.

국방부는 미군 기밀 시스템에서 사실상 유일하게 활용할 수 있는 AI인 클로드를 '합법적인 모든 용도'에 제한 없이 사용하겠다고 압박했다. 이에 앤스로픽은 자국민을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 AI를 사용하면 안 된다고 반대해왔다.

앤스로픽이 국방부의 압박에 굴복하지 않자 트럼프 대통령은 지난달 27일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "급진 좌파적인 '깨어있다는'(woke) 기업이 군이 어떻게 전쟁에서 싸우고 승리해야 하는지 좌지우지하도록 절대 허용하지 않겠다"고 비난했다.

트럼프 대통령이 모든 연방기관의 앤스로픽 기술 사용 중단을 촉구했고, 이에 따라 미 재무부와 연방주택금융청은 클로드를 포함한 모든 앤스로픽 기술 사용 중단을 선언했다.





한편, 트럼프 대통령이 앤스로픽을 공격한 다음 날인 지난달 28일 미국 애플 앱스토어 무료 앱 순위에서 클로드가 1위를 차지했다. 클로드 무료 이용자 수는 1월 이후 60% 이상 늘었고, 유료 구독자 수도 올해 들어 두 배로 증가했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

