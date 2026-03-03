[MWC26]AI부터 모빌리티까지…글로벌 기술 각축전 시작됐다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MWC 2026 공식 개막

모바일 넘어 AI·반도체 등 IT 전시회로

이통 3사·삼성전자도 부스 차리고 손님맞이

세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC)가 2일(현지시간) 본격 개막했다. 이번 MWC에서는 삼성전자와 화웨이, 샤오미 등 글로벌 기업에 더해 이동통신사들이 인공지능(AI)과 네트워크, 반도체 등 광범위한 IT 분야에서 기술 경쟁을 펼친다.

세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주관하는 MWC는 오는 5일까지 나흘간 유럽 최대의 전시장인 스페인 바르셀로나의 피라 그란 비아에서 열린다. 올해 MWC는 20주년을 맞았는데, 205개국에서 약 2900여곳의 기업이 참여한다. GSMA는 올해 MWC의 주제를 'IQ 시대(The IQ Era)'로 정했다.

모바일 월드 콩그레스(MWC)2026 개막을 앞둔 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피란 그란 비아 전시장 입구에 MWC 대형 조형물이 설치돼 있다. 2026.3.1 강진형 기자

AD

모바일 월드 콩그레스(MWC)2026 개막을 앞둔 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피란 그란 비아 전시장 입구에 삼성전자 갤럭시 AI 홍보 깃발이 설치돼 있다. 2026.3.1 강진형 기자

행사가 열리는 바르셀로나 일대는 MWC를 맞아 달아오른 분위기를 느낄 수 있었다. 바르셀로나의 관문인 엘프라트 국제공항의 입국장부터 샤오미와 화웨이의 MWC 홍보 광고물이 붙어 있었고, 거리마다 MWC의 개막을 맞아 홍보 현수막이 걸려 있었다. 행사장인 피라 그란 비아 인근에도 삼성전자와 화웨이, 샤오미, 에릭슨 등 기업들의 광고물이 붙어 있었다.

개막을 맞아 찾은 행사장에는 입장을 위해 대기하는 관람객들과 기업 관계자들이 구름 인파를 이뤘다. 입장객이 이어지면서 행사장 입장까지 수십 분을 대기해야 할 정도였다.

현장에서 둘러본 MWC는 통신과 모바일을 넘어 AI와 반도체, 로보틱스, 모빌리티 등 IT 기술 전반을 다루는 행사로 범위가 넓어졌음을 느낄 수 있었다. 기업의 부스마다 모바일 기기나 네트워크 기술뿐 아니라 AI 모델과 데이터센터, 시스템 반도체 등이 폭넓게 전시됐다. 샤오미는 콘셉트 디자인의 전기차를 선보여 관람객들의 관심을 끌었다.

우리 기업들도 전시관을 차리고 손님맞이에 나섰다. 삼성전자와 SK텔레콤, LG유플러스는 글로벌 이동통신 기업과 IT 기업들이 모인 3홀에 전시관을 차렸고, KT는 4홀에서 부스를 꾸렸다. 삼성전자 네트워크사업부와 삼성디스플레이도 별도 전시관을 마련했다. 올해 MWC에 참가한 한국 기업들은 180여곳에 달한다.

2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026'에서 LG유플러스 부스에서 AI에이전트 ‘익시오’가 그린 미래를 시연하는 로봇이 빨래를 바구니에 넣고 있다. 2026.03.02. 강진형 기자

구체적으로 SKT는 '풀스택 AI'를 주제로 AI 모델과 인프라, 서비스를 전시하고 거대언어모델(LLM) '에이닷엑스 K1'을 체험할 수 있도록 했다. KT는 '광화문광장'을 테마로 꾸민 전시장에서 AI 전환(AX) 솔루션과 로봇 플랫폼 'K RaaS'를 전시했다. LG유플러스는 '사람중심 AI'를 주제로 AI 콜 에이전트와 개인화된 AI 에이전트인 '익시오 프로'를 전시했다. LG유플러스는 익시오 프로와 연계된 가사도움 로봇의 작동을 시연하는 동시에 액침 냉각 기술도 전시했다.

삼성전자도 지난달 언팩 행사에서 공개한 갤럭시 S26 시리즈 중심으로 부스를 차렸다. 부스에서는 갤럭시 XR과 갤럭시 트라이폴드 등 새로운 폼팩터의 기기에 더해 갤럭시 탭, 갤럭시 북, 갤럭시 버즈 등 갤럭시 생태계의 기기들도 전시됐다. 갤럭시 S26 시리즈의 신기능을 직접 체험해볼 수 있는 코너도 마련됐다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)과 정재헌 SK텔레콤 사장이 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026' 삼성전자 부스에서 갤럭시S26 울트라로 사진촬영 하고 있다. 2026.03.02 강진형 기자

주요 국내 기업들의 최고경영자(CEO)들도 MWC 현장을 찾았다. 이날 정재헌 SKT 최고경영자(CEO·사장)와 홍범식 LG유플러스 대표는 각각 삼성전자 부스를 찾아 노태문 삼성전자 DX부문장(사장)과 갤럭시 신제품 시연을 함께했다.

정 사장은 갤럭시 S26 시리즈가 전작 대비 가격이 오른 점을 언급하며 사전예약 판매 현황을 묻는 등 관심을 드러냈다. 갤럭시 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이 시연을 본 뒤에는 "(사생활 보호) 필름 회사들은 다 망했겠다"면서 "고객들에게 어떤 기술이 필요한지를 맞춤형으로 만든 것 같다"고 평가했다.

홍 대표도 갤럭시 버즈4 프로의 엠비언트(주변 소리 듣기) 모드를 체험한 뒤 "기능이 너무 좋다. 딸내미 하나 사줘야겠는데 할인해 달라"면서 농담을 건네기도 했다. 갤럭시 XR을 체험해본 뒤에는 "굉장히 좋고 생각보다 훨씬 괜찮다. 실제로 무게도 많이 가벼워진 것 같다"고 평가했다.





AD

한편, 정 사장은 메타와 샤오미의 부스를 둘러보기도 했다. 그는 샤오미에 대해 "AI 시대에는 모든 것이 연결될 것이라 생각하는데, 샤오미는 그 연결 구조 전체를 직접 구현할 수 있다는 점을 증명하려는 것 같다"면서 "놀랍다"고 전했다.

2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026'을 찾은 참가자들로 붐비고 있다. 2026.03.02. 강진형





바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>