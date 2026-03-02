'2026 나주방문의 해'…'나주 1박 2득' 1호 주인공 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6인 가족 관광객 14만 원 지급

'2026 나주방문의 해' 연계

'1박 2득' 인센티브 첫 사례

경기도 안성시에서 방문한 가족 관광객이 ‘나주 1박 2득’ 인센티브를 받고 나주시 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. 나주시 제공

전남 나주시가 '2026 나주방문의 해'를 맞아 체류형 관광 활성화를 위해 추진 중인 '나주 1박 2득' 사업의 첫 인센티브 지급을 시작하며 본격적인 관광객 유치에 나섰다.

나주시는 2일 '나주 1박 2득' 1호 지급 대상자를 확정하고 인센티브를 지급했다고 밝혔다.

첫 지급일 기준 총 50명이 대상자로 선정되는 등 사업 초기부터 높은 관심과 참여가 이어지고 있다.

1호 인센티브 수령자는 경기도 안성시에서 방문한 6인 가족 관광객으로 성인 2명과 자녀 4명이 나주에서 1박 이상 숙박하고 관광지 1곳 이상을 방문해 총 14만 원의 인센티브를 지급받았다.

해당 가족은 황포돛배, 국립나주박물관, 금성관, 빛가람전망대 등을 둘러보며 나주의 역사와 자연, 도시 경관을 체험했다.

가족 대표로 인센티브를 받은 이상영씨는 "아이들과 나주를 처음 방문했는데 생각보다 관광콘텐츠가 잘돼있어서 놀랐다"며 "나주방문의 해를 위해서 준비를 많이 했다는 느낌을 받았고 다시 방문할 의향이 있다"고 말했다.

'나주 1박 2득'은 타지역 관광객이 나주에서 1박 이상 숙박하고 관광지 1곳 이상을 방문할 경우 기준에 따라 최대 15만 원을 지원하는 사업이다.

인센티브는 나주사랑상품권(현장 지급) 또는 나주몰 포인트(온라인)로 지급된다.

특히 18세 미만 아동을 동반한 가족에게는 2만 원을 추가 지원해 가족 단위 체류 관광을 적극 유도하고 있다.

나주시는 숙박과 관광을 연계한 소비 구조를 통해 외지 관광객의 지역 내 체류 시간을 늘리고 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축해 체류형 관광 기반을 한층 강화해 나갈 계획이다.





나주시 관계자는 "숙박과 관광을 결합한 실질적 지원 정책을 통해 당일형 관광을 체류형 관광으로 전환하겠다"며 "관광객이 나주에 머무르고 소비하는 구조를 확대해 500만 나주관광시대 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

