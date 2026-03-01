[MWC26]삼성전자, 2030년까지 제조 공정에 AI 도입…자율공장 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자는 2030년까지 국내외 생산 공장을 인공지능(AI) 자율 공장으로 전환한다고 1일 밝혔다. AI 자율 공장은 제조 전 공정에 AI를 적용한 공장이다.

삼성전자는 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입하고 품질·생산·물류 AI 에이전트를 통해 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화한다. 이를 통해 글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성을 높일 방침이다.

삼성전자는 2030년까지 국내외 생산 공장을 '인공지능(AI) 자율 공장'으로 전환한다고 1일 밝혔다. 삼성전자

아울러 환경·안전 분야까지 AI 적용을 확대해 생산 현장의 위험 요인을 사전에 감지하고 사고를 예방해 제조 현장의 안전 수준을 높일 계획이다.

삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈에 도입된 '에이전틱 AI'를 제조 분야에도 적용한다. 에이전틱 AI는 목표 달성을 위해 스스로 계획을 세우고 실행하는 AI를 말한다. 삼성전자는 AI 에이전트를 통해 생산·설비·수리·물류 전반을 지능화할 계획이다.

삼성전자는 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇 도입도 단계적으로 추진하고 있다. 향후 삼성전자는 ▲생산 라인과 설비를 관리하는 오퍼레이팅봇 ▲자재 운반을 담당하는 물류봇 ▲조립 공정을 수행하는 조립봇 등을 AI와 결합해 제조현장을 구현할 계획이다. 특히 고온·고소음 등으로 사람이 작업하기 어려운 시설에는 디지털 트윈 기반의 환경안전봇을 적용해 작업 안전을 강화할 방침이다.

이영수 삼성전자 생산기술연구소장(부사장)은 "제조혁신의 미래는 단순한 자동화를 넘어 AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율 제조현장 구축이 핵심"이라며 "AI와 결합한 글로벌 제조혁신의 중심으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

한편, 삼성전자는 이달 2일(현지시간)부터 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 산업용 AI 적용 전략을 공개하고 디지털 트윈 기반의 제조업 비전을 선보일 예정이다.

아울러 MWC26 기간 중 열리는 SMBS(Samsung Mobile Business Summit)에서 'AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략'을 발표할 예정이다. 삼성전자는 산업용 AI의 적용 범위가 넓어질수록 AI의 자율화가 핵심이 되는 만큼, 안전장치를 설계 단계부터 내재화할 예정이다.





올해 10주년을 맞은 SMBS는 기업간거래(B2B) 주요 고객과 파트너를 대상으로 삼성전자의 B2B 전략과 기술 방향을 공유하고 협력과 비즈니스 기회를 모색하는 비공개 행사다.





바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

