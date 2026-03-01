반경 5km 흔든 굉음…인도 폭죽·탄약 공장 연쇄 폭발 '최소 36명 사망'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안드라프라데시 폭죽공장 21명 사망

나그푸르 산업용 탄약 공장서도 15명 숨져

인도 전역의 제조공장에서 하루 사이 연쇄 폭발 사고가 발생해 최소 36명이 숨지는 참사가 일어났다. 특히 힌두교 최대 축제를 앞두고 폭죽 수요가 급증한 가운데 안전 관리 소홀이 원인으로 지목되고 있다.

폭발이 발생한 인도의 폭죽공장. NDTV 캡처.

1일(현지시간) 주요 외신에 따르면, 전날 오후 2시경 인도 남부 안드라프라데시주 카키나다의 한 폭죽 제조공장에서 대규모 폭발이 발생했다. 이 사고로 공장 안에 있던 작업자 30명 중 21명이 숨지고 8명이 다쳤으며, 나머지 1명의 생사는 아직 확인되지 않았다.

현지 언론 NDTV는 폭발 충격이 너무 강해 반경 5km 지역까지 소리가 들릴 정도였으며, 일부 시신은 훼손이 심해 신원 확인조차 어려운 상태라고 보도했다. 주민들은 공장 측이 허가된 생산량을 초과해 무리하게 폭죽을 제조하다 사고가 났을 가능성을 제기하고 있다. 나렌드라 모디 총리는 SNS를 통해 희생자들을 애도하며 가슴 아픈 심경을 전했다.

이날 오전 서부 마하라슈트라주 나그푸르에 위치한 산업용 탄약 공장에서도 폭발 사고가 이어졌다. 이 사고로 공장 노동자 15명이 숨지고 10여 명이 부상을 입었다. 해당 공장은 광산이나 건설 현장에서 쓰이는 산업용 폭발물을 제조하는 곳으로 확인됐으나, 구체적인 폭발 원인은 아직 밝혀지지 않았다.





인도에서는 힌두교 최대 축제인 디왈리 등 종교 행사나 결혼식 때 불꽃놀이를 즐겨 폭죽 수요가 많은 편이지만, 열악한 안전 규정과 허술한 단속 탓에 공장 폭발 사고가 끊이지 않고 있다.





