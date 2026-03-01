금융위 "필요시 100조＋α 시장안정프로그램 가동"[美 이란 공습]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중동 긴장 고조에 긴급 점검회의

비상대응 금융시장반 24시간 가동

호르무즈 봉쇄 대비 중기 지원 강화

금융당국이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망하며 중동 지정학적 긴장이 고조된 가운데 100조원 규모의 시장안정프로그램을 필요시 즉각 시행할 수 있다고 밝혔다.

이억원 금융위원장은 1일 정부서울청사에서 긴급 금융시장상황 점검회의를 열고 미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 국내외 경제·금융시장 영향을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

이 위원장은 "향후 중동 상황 전개 양상이 불확실하다"며 "사태가 장기화할 경우 국내 금융시장 및 실물경제에 영향을 미칠 수 있는 만큼 각별한 경계감을 갖고 국내 경제 및 금융시장 상황을 점검해야 한다"고 말했다.

금융위는 금융위 사무처장을 반장으로 기획재정부, 한국은행, 금융감독원, 국제금융센터 등 유관기관이 참여하는 '비상대응 금융시장반'을 즉각 가동하고 금융시장 상황을 24시간 모니터링할 방침이다.

특히 다음날인 2일은 국내 금융시장이 휴장인 가운데 아시아·유럽·미국 등 글로벌 시장 동향을 면밀히 점검할 것도 주문했다. 금융위는 금감원 및 금융 유관기관과 함께 시장 상황 점검회의를 적기에 개최한다는 방침이다.





아울러 이 위원장은 필요시 '100조원+α' 규모의 시장안정프로그램 등 이미 마련된 금융시장안정조치(컨틴전시 플랜·Contingency Plan)를 신속히 시행할 것도 지시했다. 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등 중동사태 영향에 취약한 중소기업의 피해를 최소화할 수 있도록 실물경제 지원에도 만전을 기해달라고 당부했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

