日, NSC 긴급 소집…외무상 "핵 비확산 체제 유지 중요"[美 이란 공습]

이란 체류 일본인 200명 보호

"조기 진정" 외교 노력 강조

미·이스라엘 지지 여부는 안 밝혀

일본 정부는 미국·이스라엘의 이란 공습과 관련해 지난달 28일 심야에 국가안전보장회의(NSC)를 열고 이란에 체류 중인 약 200명의 일본인 안전 확보 대책 등 향후 대응 방안을 논의했다.

1일 NHK와 교도통신에 따르면 다카이치 사나에 총리는 전날 저녁 이시카와현 지사 선거 지원 유세를 마친 뒤 밤 10시께 총리 관저로 돌아와 기하라 미노루 관방장관, 모테기 도시미쓰 외무상, 고이즈미 신지로 방위상, 가타야마 사쓰키 재무상 등과 함께 NSC 회의를 열었다.

다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

기하라 장관은 NSC 회의 후 이날 새벽 기자회견을 열고 "이란은 핵무기 개발 등 지역을 불안정하게 만드는 행동을 멈춰야 한다"며 "이번 사태의 조기 진정을 위해 국제사회와 협력해 필요한 외교 노력을 취할 것"이라고 말했다. 이어 "현재까지 확인된 일본인 피해는 없지만 앞으로도 재외 동포의 보호에 만전을 기할 것"이라고 덧붙였다.

그러나 그는 미국과 이스라엘의 이번 이란 공격을 지지하는지에 대해서는 명확히 밝히지 않았다고 교도통신은 전했다.





모테기 외무상도 NSC 회의 후 "에너지 안보를 비롯한 중동 지역의 평화와 안정, 국제적인 핵 비확산 체제 유지는 매우 중요하다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

