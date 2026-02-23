관악구, 교육보조금 127억 편성…학생 1인당 27만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

85개교 대상 AI 교육·스마트도서관 구축

서울 관악구(구청장 박준희)가 공교육 경쟁력 강화와 미래인재 양성을 위해 올해 총 127억원 규모의 교육 보조금을 편성했다고 23일 밝혔다. 교육경비 기준 학생 1인당 약 27만원으로, 서울시 자치구 가운데 상위에 해당한다.

관악구는 관내 유치원·초·중·고·특수학교 등 총 85개교를 대상으로 교육경비 70억원, 친환경 급식 지원 53억6000만원, 입학준비금 지원 3억5000만원, 학교 독서동아리 지원 6000만원 등을 투입해 '공교육 중심 체계'를 강화할 방침이다.

올해 교육경비 편성에는 지난해 '학교로 찾아가는 관악청'과 '교육경비 보조심의위원회'를 통해 직접 청취한 교사·학부모의 건의 사항이 반영됐다. 일반계 고등학교에는 자율학습실 운영비와 석식비를 지원하고, 전체 고등학교를 대상으로 수학여행 경비를 지원해 학부모의 교육비 부담을 줄인다.

미래형 교육 환경 구축에도 힘을 쏟는다. 인공지능(AI) 기반 미래 교육 프로그램과 스마트 전자도서관 구축에 5억5000만원을 투입하고, 기초학력 증진·진로 탐색 등 학교별 맞춤형 교육 콘텐츠 지원에 32억2000만원을 편성했다.

초·중학생을 위한 '기후환경 생태교육'도 올해 새롭게 추진해 환경 감수성과 기후 위기 대응 역량을 키울 예정이다. 유명 현직교사와 EBS 스타강사 등 50여 명의 강의를 제공하는 '강남인강 수강 지원 사업'도 이어간다.

안전한 교육환경 조성을 위해서는 등하교·교내외 안전, 자살·학교폭력 예방, 심리·정서 지원 등에 6억500만원을 지원하며, 특수교육 지원과 학교 운동장 개방 확대 지원에도 각 2억7000만원을 배정했다.





박준희 관악구청장은 "올 3월부터 시작되는 '학교로 찾아가는 관악청'을 통해 교육 현장의 목소리를 경청하고, 학생 한 명 한 명이 존중받고 성장하는 공교육 기반 강화에 집중하겠다"고 말했다.





