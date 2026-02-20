김천시, 예방 약제 지원으로 과수화상병 선제 차단

농업인들의 철저한 사전방제가 필수적
경북 김천시는 20일 과수화상병 청정지역 유지를 위해 관내 사과·배 재배 1085 농가를 대상으로 과수화상병 방제약제 4종을 배부한다고 밝혔다.
과수화상병은 사과나 배나무의 잎과 줄기, 꽃, 열매 등이 불에 타 화상을 입은 것처럼 말라 죽는 증상을 보이는 세균병으로, 한 번 감염되면 빠르게 확산하고 치료제가 없어 사전예방이 무엇보다 중요하다.
시는 올해 배부되는 약제에 1차로 펜큐브레(석회보르도), 2차 세리펠(생물농약), 3차 옥싸이클린(항생제), 4차 비온(저항성유도제)을 선정하여 3월 10일까지 농가로 배부하며, 농가에서는 개화 전 1차, 개화기 2·3차, 생육기 4차 총 4회에 걸쳐 방제하여야 한다.
농가는 ▲약제 방제 후 빈 약봉지 1년간 보관 ▲연 1회, 1시간 이상 예방 교육 이수 ▲농작업자 대상 작업 전 예방 교육 및 수칙 준수를 철저히 해야 한다. 예방 교육은 농촌진흥청 농촌인적자원개발센터 사이버교육(e-러닝)을 통해 '과수화상병 예방을 위한 농업인 준수사항' 과정을 이수하면 된다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "과수화상병 감염 시 농가에 막대한 피해가 발생하는 만큼 농업인들의 철저한 사전방제가 필수적이다."라며, "과원에서 농작업 중 화상병 의심 증상을 발견할 경우 즉시 농업기술센터 자두육성팀으로 신고해 주시길 당부드린다"고 했다.
영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>