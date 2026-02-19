공주시, '공주알밤 세계화' 국비 12억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시군구연고산업 육성 선정…18억 투입해 2026~2027년 기업 경쟁력 강화



공주시청 전경

충남 공주시는 중소벤처기업부 주관 '2026 시군구연고산업 육성사업'에 선정돼 국비 12억 원 등 총 18억 원의 사업비를 확보했다.

이에 따라 시는 지역 대표 특산물인 공주알밤을 기반으로 관련 중소기업의 기술·사업화 역량을 끌어올려 산업 구조 고도화에 나선다.

19일 시에 따르면 이 사업은 'K-푸드 공주알밤 제품의 세계화 사업'의 일환으로, 2026년부터 2027년까지 2년간 추진된다.

주요 내용은 ▲기업 혁신 및 성장 촉진 ▲사업화 지원 ▲패키지(묶음) 지원 ▲생산성 향상 지원 등이다.

시는 신제품 개발과 상품 다양화, 제조 공정 스마트화 등을 지원해 급변하는 식품 산업 환경에 대응하고, 인력난 해소와 생산성 제고를 도모할 방침이다.

이를 통해 관내 알밤 관련 중소기업의 시장 대응력을 높이고, 지역 특화 산업의 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

시는 충남테크노파크와 남부권 7개 시·군(공주·부여·청양·서천·논산·금산·계룡) 소재 기업을 대상으로 통합설명회도 연다.

설명회는 오는 26일 오후 2시 아트센터고마 컨벤션홀에서 개최되며, 기업지원사업 안내와 분야별 1대1 상담, 지역주력산업 개편 방향 등이 소개된다. 참여 방법은 공주시 누리집 공시·공고란에서 확인할 수 있다.





최원철 공주시장은 "이번 선정은 공주알밤 산업의 지속 가능한 성장 기반을 다지는 계기"라며 "관련 기업들이 지원사업에 적극 참여해 한 단계 도약하길 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

