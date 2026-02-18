박일하 동작구청장, 설 연휴 마지막 날 거리 청소 나서

환경공무관과 함께 이면도로 청소

박일하 서울 동작구청장이 설 연휴 마지막 날 민생 행보를 이어갔다. 박 구청장은 18일 관내 청소가 시급한 현장을 직접 찾아 환경공무관들과 함께 빌라 밀집지역 이면도로 및 상도동 일대를 걸으며 청소 활동에 참여했다.

박일하 동작구청장(오른쪽 두 번째)이 18일 상도동 일대 빌라 밀집지역 이면도로에서 환경공무관들과 생활 쓰레기 수거 작업을 하고 있다. 동작구 제공.

재활용정거장에 쌓인 폐기물을 수거해 차량에 싣고, 이면도로의 담배꽁초와 무단투기 쓰레기를 줍는 등 거리 정화에 직접 힘을 보탰다. 또한 현장에 나온 약 15명의 환경공무관들의 애로사항을 청취하고 직원들을 격려했다.

동작구는 설 연휴 기간인 지난 14일부터 16일까지 쓰레기 수거를 중지했으나 청소상황실을 상시 가동해 무단투기 등 각종 민원에 신속히 대응하며 청소 공백 최소화에 힘썼다. 17일부터는 쓰레기 수거를 정상 운영해 연휴 종료와 동시에 구민들의 일상 복귀에 차질이 없도록 했다.

한편 동작구는 설 연휴 기간 신청사 내 동작스타파크 운영, 문 여는 병·의원·약국 지정 운영, 주차시설 무료 개방 등 설 종합대책을 추진해 주민들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 했다.





박 구청장은 "주민들이 연휴가 끝나는 즉시 쾌적한 환경에서 일상을 시작할 수 있도록 현장을 점검했다"며 "앞으로도 현장에서 답을 찾는 행정을 통해 깨끗하고 살기 좋은 동작을 만들어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

