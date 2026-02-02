'증시 호황' 덕? 李대통령 지지율 3주만에 상승…1.4%p↑, 54.5%[폴폴뉴스]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리얼미터 여론조사

민주당, 오차범위 바깥에서 국민의힘 앞서

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주 만에 오르면서 50%대 중반으로 회복했다. 더불어민주당 지지율이 오르고 국민의힘 지지율이 하락하면서 양당 간 지지율 격차는 오차범위 바깥으로 벌어졌다.

2일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 26~30일까지 전국 18세 이상 유권자 2516명을 대상으로 무선전화 자동응답방식으로 조사. 표본오차는 ±2.0%포인트, 응답률은 4.7%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주보다 1.4%포인트 오른 54.5%로 조사됐다. 부정평가는 1.4%포인트 하락한 40.7%였다.

리얼미터는 "코스피와 코스닥이 연일 사상 최고가를 경신하는 증시 호황이 지속되면서 자영업자와 가정주부층의 지지가 크게 상승했으며, 양도세 중과 부활과 1·29 부동산 대책이 맞물리며 서울과 경인 지역을 포함한 수도권 전반으로 지지세가 확산된 것으로 판단된다"고 설명했다.

정당지지도 조사(에너지경제신문 의뢰로 29~30일까지 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 무선전화 자동응답방식으로 조사. 표본오차는 ±3.1%포인트, 응답률은 3.8%)에서는 민주당 지지율이 지난주보다 1.2%포인트 오른 43.9%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 2.5%포인트 하락한 37.0%로 조사됐다.

리얼미터는 "민주당은 2주 연속 상승세를 이어갔지만, 국민의힘은 하락세를 보였다"며 "양당 간 격차는 지난주 3.2%포인트에서 6.9%포인트로 확대되며, 3주 만에 오차범위 밖으로 벌어졌다"고 소개했다. 지지율 변화와 관련해 리얼미터는 "한동훈 전 국민의힘 대표 제명 조치와 이에 반발한 친한계의 지도부 사퇴 요구 등으로 당내 내홍이 심화되며 계파 갈등이 지지율 하락의 주된 요인으로 작용했다"고 설명했다.

개혁신당은 3.2%, 조국혁신당은 3.1%, 진보당은 1.3%였다.





여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자

