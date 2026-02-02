로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 판매액 6조2000억원 돌파

1등 812명…평균 당첨금은 20억원

세금 뗀 실수령액은 14억원 그쳐

지난해 로또복권 판매액이 사상 처음으로 6조원을 넘어섰지만 1등 평균 당첨금은 20억원 선에 머물며 역대 최저 수준을 기록했다.

로또 구매를 위해 줄을 서고 있는 사람들의 모습. 연합뉴스

2일 연합뉴스에 따르면 지난해 로또복권 판매액은 복권 수탁사업자인 동행복권 집계 기준 전년보다 4.6% 늘어난 6조2001억원을 기록했다. 2002년 12월 판매 시작 이후 최대치다.

반면 1등 평균 당첨금은 20억6000만원으로 4회차만 추첨했던 2002년을 제외하면 역대 가장 낮은 수준에 그쳤다. 판매 규모가 커졌지만 1인당 당첨금은 오히려 줄어든 셈이다.

'인생 역전' 옛말…당첨자 급증에 1등 당첨금↓

로또는 2003년 4월 12일(19회) 추첨에서 1등 당첨자 1명이 407억2000만원을 받으며 큰 인기를 끌었다. 당시 한 해 판매액은 3조8031억원에 달했다. 이후 사행성 논란이 제기되면서 1등 당첨금 이월 횟수는 줄었고 1게임 가격도 2000원에서 1000원으로 인하됐다. 그 영향으로 판매액은 한때 2조원대로 떨어졌다가 이후 다시 증가세로 돌아섰다.

1등 평균 당첨금은 2003년 61억7000만원, 2004년 43억6000만원에 달했으나 이후 급감했다. 2020년대 들어서도 2022년 25억5000만원, 2023년 23억7000만원, 2024년 21억원으로 감소 흐름이 이어졌다. 20억원에 당첨될 경우 세금을 제외한 실제 수령액은 약 14억원 수준으로 집값 등을 고려했을 때 '인생 역전'은 쉽지 않다는 평가다.

복권위는 1등 당첨금이 줄어드는 것은 오히려 인기가 늘기 때문이라고 설명했다. 로또는 판매액의 일정 비율을 당첨금으로 분배하기 때문에 판매액이 늘면 전체 당첨금 규모는 커진다. 다만 참여자가 많아질수록 당첨자가 나올 확률도 늘어나기에 1인당 당첨금은 줄어드는 구조다. 실제로 지난해 1등 당첨자는 812명으로 전년(763명)보다 크게 늘었다.

적정 당첨금은 '52억'…누적 1등 당첨자 1만명 돌파

한국조세재정연구원이 지난해 만 19~64세 남녀 5000명을 대상으로 실시한 조사에서는 로또 1등 당첨금에 대해 '만족한다'는 응답이 45.3%, '불만족'은 32.7%로 나타났다. 불만족 응답자가 생각하는 적정 당첨금은 평균 52억2000만원이었다.

역대 가장 많은 1등 당첨자가 나온 회차는 1128회(2024년 7월 13일 추첨)로 63명이 동시에 나와 1인당 약 4억2000만원을 받았다. 최소 1등 당첨금은 546회(2013년 5월 18일)로 30명이 당첨돼 1인당 4억600만원을 받았다.





1회부터 1209회까지 누적 판매액은 85조9456억원으로 집계됐다. 같은 기간 1등 당첨자는 1만153명이며 지급된 당첨금 총액은 20조4715억원이다. 회차별 최대 판매액은 1205회(1326억7000만원)였고 1등 당첨 8768건 중 자동은 65.9%, 수동은 31.3%, 반자동은 2.8%였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

