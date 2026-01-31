중일갈등 여파에 中→日 항공편 급감…이달 운항 편수 48% 줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국이 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 가능성 언급에 반발해 일본 여행 자제령을 내린 이후 중국에서 일본으로 향하는 항공편 수가 기존의 절반 수준으로 감소한 것으로 나타났다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 중국 정부가 자국민에게 일본 방문 자제를 권고한 지난해 11월14일 중국발 일본행 항공편 수는 5747편이었으나, 이달 5일 기준으로는 3010편으로 48% 줄었다.

중일 간 항공 노선 축소가 이어지면서 센다이, 이바라키, 니가타, 도야마, 고베 등 일본 내 공항 10곳에서는 중국 노선이 완전히 사라진 상태다.

오사카 간사이공항의 경우 지난해 11월 중국 노선 항공편이 2355편이었으나, 이달에는 888편으로 감소했다. 감소율은 62%에 달한다. 간사이공항으로 취항하는 중국 내 공항 수도 기존 29곳에서 14곳으로 줄었다.

반면 수도권 공항의 감소폭은 상대적으로 제한적이었다. 도쿄 하네다공항의 중국 노선 항공편은 991편에서 957편으로 소폭 줄었고, 나리타공항은 1185편에서 778편으로 감소했다.

중국인 관광객 감소로 중일 노선 항공권 가격도 큰 폭으로 하락하고 있다. 여행 웹사이트를 운영하는 에어플러스에 따르면 이달 중국 항공사의 상하이∼간사이 노선 항공권 가격은 전년 동기 대비 68% 떨어진 8000엔(약 7만5000원)까지 낮아졌다.

이런 가운데 주일 중국대사관은 전날에도 "도쿄 우에노 인근에서 중국 국적자 1명이 최루가스 공격을 당했다"고 밝히며 일본 방문 자제를 재차 권고했다.

중국 항공사들은 일본 여행 자제 권고가 내려졌을 당시 시행했던 일본 노선 항공권 무료 환불과 일정 변경 조치의 적용 기한을 오는 10월 말까지 연장한다고 최근 공지했다.





시장조사기관 차이나트레이딩데스크는 다음달 15일부터 9일간 이어지는 중국 춘제 연휴 기간 동안 일본을 방문하는 중국인 수가 전년 대비 약 60% 감소할 것으로 전망했다.





