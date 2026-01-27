충남, 수소버스 지원 확대…탄소중립 교통 전환

보조금·충전 인프라 강화…수송 부문 감축

국가 탄소중립 정책을 선도하고 있는 충남도가 수송부문 온실가스 감축을 위한 수소교통 전환에 속도를 낸다.

충남도는 수소버스 구매 지원을 대폭 확대하고 충전 인프라를 확충하며, 무공해 대중교통 체계 구축에 착수했다.

도는 올해 수소차 구매보조금으로 총 402억7500만원을 확보하고, 수소버스와 승용차 보급을 확대한다고 27일 밝혔다.

이는 지난해보다 111억1500만원 늘어난 규모로, 도는 이를 통해 수송부문 탄소중립 실현에 속도를 낸다는 방침이다.

도에 따르면 운송업체가 수소버스를 구매할 경우 저상버스 3300만 원, 고상버스는 1억 1000만 원으로 지원 단가를 상향했다.

특히 대중교통 현장의 부담을 줄이기 위해 버스 유형별 특성을 반영한 맞춤형 지원을 강화했다. 수소 승용차 보조금은 지난해와 같은 수준으로 유지한다.

올해 지원 물량은 승용차와 버스 등 총 456대로, 지난해보다 크게 늘었다. 단순한 보급 확대에 그치지 않고, 수소버스의 안정적인 운행을 위한 지원책도 병행한다.

도는 핵심 부품인 연료전지 스택 교체 비용을 별도로 지원해, 운송업체의 유지·관리 부담을 줄일 계획이다.

도는 올해 보령시 수소충전소 개소를 시작으로 계룡시, 부여군, 천안시 등에서 충전소를 순차적으로 확충할 예정이다.

현재 도내에는 여러 시군에 수소충전소가 운영 중이며, 중장기적으로 추가 구축을 통해 접근성을 지속적으로 높일 방침이다.

도는 단계적인 수소버스 보급과 충전 기반 확충을 통해 친환경 교통 체계를 정착시키고, 수송부문 온실가스 배출을 구조적으로 줄이겠다는 구상이다.

수소차 구매보조금 단가와 신청 절차 등 세부 내용은 각 시군 누리집과 무공해차 통합누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.





김영명 도 환경산림국장은 "수소차 보급 확대와 충전 인프라 구축을 통해 수송부문 탄소중립을 차질 없이 추진하겠다"며 "충남이 탄소중립경제특별도로서 대한민국의 교통 전환을 선도할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.





