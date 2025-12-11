"화웨이, 아이폰 꺾고 1위 탈환" 中 매체들 흥분

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"2주 연속 中 스마트폰 시장 점유율 1위"

"中 스마트폰 시장 변화하고 있어"



중국 화웨이 신규 출시 스마트폰 제품이 인기를 끌면서 중국 스마트폰 시장 점유율 1위를 탈환했다.

중화망 등 중국 현지 언론은 11일 시장조사 회사 BCI가 발표한 자료를 인용해 화웨이가 최근 출시한 '메이트 80시리즈(Mate 80)'로 인해 2주 연속 중국 스마트폰 시장 점유율 1위를 지키고 있다고 보도했다.

중국 화웨이 선전 본사 플래그십 스토어. 연합뉴스.

AD

보도에 따르면 화웨이 메이트 80 시리즈는 배터리 수명, 색 보정 등 강력한 경쟁력을 지닌 스마트폰이다. 특히 이전 세대 모델에 비해 800위안(약 16만원) 저렴해 소비자들의 관심을 받았다.

11월 24일~30일 화웨이는 중국 스마트폰 시장 점유율 27.81을 차지했다. 애플의 17.12%보다 크게 앞선 수치다. 같은 기간 OPPO(오포), vivo(비보)등 중국 국내 브랜드가 순위를 이었다. 12월 1일~7일에도 화웨이는 시장 점유율 22.89%로 2주 연속 시장 선두를 지켰다. 애플은 18.65%로 순위를 이었다.

11월 중순께 중국 언론은 애플이 중국 내 스마트폰 점유율이 24.5%로 1위를 차지했다고 보도했다. 샤오미는 17.3%로 뒤를 이었다.

화웨이가 내놓은 메이트 80 시리즈. 화웨이.

중국 언론사들은 시장 점유율 탈환을 보도하며 "화웨이가 중국 스마트폰 생태계에 대한 소비자들의 신뢰가 회복되고 있다는 것을 증명한 것"이라고 해석했다.





AD

중화망은 이날 "중국 스마트폰 시장은 변화하고 있다. 더이상 애플 혼자만의 무대가 아니다"라고 했다. 이어 "중국 브랜드들의 하드웨어 혁신, 충전 속도, AI기능 등은 끊임없이 애플에 도전하고 있다"면서 "제품 차별화가 어려워진 상황에서 국내 브랜드의 합리적인 가격은 경쟁시장에서 수단이 되고 있다"고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>