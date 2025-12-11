"장동혁, '한동훈이 있는 한 나는 안 된다' 생각에 꽂혀" 국힘 정성국 주장

정성국, 한동훈 '당원게시판 논란' 불 붙자
"장동혁·이호선 생각대론 안 될 것" 지적
"장동혁 리더십 흔들리자 한동훈 돋보여"
한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 제기된 이른바 '당원 게시판 논란'으로 국민의힘이 내홍 조짐을 보이는 가운데, 친한(한동훈)계로 분류되는 정성국 국민의힘 의원이 "장동혁 대표나 이호선 당무감사위원장이 생각하는 방향으로 마음대로 갈 수 있는 건 아니다"라고 지적했다. 정 의원은 10일 오후 MBC 라디오 '권순표의 뉴스하이킥' 인터뷰에서 "오늘 여러 의원이 이의를 많이 제기했다. 감정이 아닌 법적인 문제를 짚었다"고 말했다.
앞서 이호선 당무감사위원장은 9일 "한 전 대표 및 가족 명의로 게시된 것으로 알려진 글들에 대하여는 실제 작성자 확인 절차 진행 중"이라며 당원 명부 확인 결과 한 전 대표 가족과 동일한 이름을 사용하는 당원 세 명의 휴대전화 번호 끝 네 자리가 같다고 밝혔다. 아울러 네 사람 모두 지난해 12월 16~19일 사이에 탈당했다고 밝혔다. 다만 이 위원장은 "확인되지 않은 내용에 기반한 추측성 보도나 확대 해석을 자제해달라"고 덧붙였다.
정 의원은 "개인정보보호법 및 정당법 위반 등의 지적이 계속 나오고 있다"며 "당헌·당규상 문제가 있는 것으로도 나온다. 이건 굉장히 심각한 문제"라고 지적했다. 이어 "당무위가 중간에 유출한 이 내용은 실질적으로 한 전 대표에 대한 불리한 여론을 조성하기 위한 것으로 볼 수밖에 없다"며 "직무처리 과정에서 실명과 탈당 날짜를 다 넣고 딸 이름까지 공개한 건 해서는 안 될 일"이라고 비판했다.
진행자가 '당무감사위 활동이 한 전 대표 축출을 위한 것이 아니냐는 해석이 나온다'라고 말하자, 정 의원은 "그런 것 같다. 한 전 대표가 대장동·론스타 이슈에서 좋은 성과를 냈고 지지자들이 다시 결집하고 있다"고 답했다.
그는 "지금 장 대표가 대표로서 리더십이 흔들리기 때문에 한 대표가 더 자연스레 대안적으로 돋보일 수밖에 없는 것"이라며 "(장 대표는) 어떻게 보면 '한동훈이 존재하는 한 나는 안 된다'는 생각에 좀 꽂혀 있는 것 같다"고 주장했다.
지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에는 한 전 대표와 그의 가족 명의로 추정되는 이들이 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 내용의 글이 집중적으로 올라와 당내 갈등으로 이어졌다. 이를 두고 친윤계(친윤석열) 측에서는 한 전 대표에게 해명과 사과를 촉구했으나, 한 전 대표는 해당 사안으로 자신을 끌어내리려는 세력이 있다며 버텨왔다.
최근 12·3 비상계엄 1년을 맞아 장 대표가 계엄 사과와 윤 전 대통령과의 절연 메시지를 내지 않으면서 당내 불만이 고조된 가운데, 당원 게시판 논란이 다시 수면 위에 올라 친한계의 반발이 커지고 있다.
