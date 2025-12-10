홍준표, 한동훈 당원게시판 논란에 "본질은 익명성에 숨은 비열함"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍준표, 페이스북에 한동훈 비판 글

"정치인이 하면 안 될 조폭 같은 행태"

한동훈 전 국민의힘 대표를 둘러싼 '당원 게시판 의혹'과 관련해 홍준표 전 대구시장이 "익명성에 숨은 비열함"이라고 비판했다.

홍 전 시장은 10일 페이스북에 "당원 게시판 사건 본질은 익명성에 숨은 비열함"이라면서 "여당 대표 가족이 집단으로 그런 짓을 했다면 그건 비열한, 정치 미숙아 같은 짓"이라고 썼다.

그는 익명성이 보장된다고 온 가족을 동원한 비열한 작태를 숨어서 저지른 것은 정치인으로서는 해서는 안 될 조폭과 같은 행태라면서 "반드시 정치권에서 퇴출돼야 한다"고 주장했다.

이어 "그런 자를 발탁한 사람이나, 깜냥도 안되는 자가 당 대표를 하는 등 함량 미달 두 명이 나라를 운영했으니 그 정권은 망할 수밖에 없었다"고 부연했다.

국민의힘 당무감사위원회는 전날 이른바 '당원 게시판(당게) 사태'와 관련해 한 전 대표 가족과 이름이 같은 게시물 작성자를 대상으로 신원을 확인하는 절차를 진행 중이라고 밝혔다. '당원 게시판 사태'는 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표 가족이 연루돼 있다는 의혹을 말한다.





이호선 당무감사위원장은 '기자단 긴급 공지'를 통해 "당원명부 확인 결과 한 전 대표 가족 이름과 동일한 이름을 사용하는 A, B, C의 경우 같은 서울 강남구병 선거구 소속"이라며 "(이들의) 휴대전화 번호 끝 네 자리가 (서로) 동일하고"고 했다. D의 경우 재외국민 당원으로 확인됐다. 또 4인의 탈당 일자는 거의 동일한 시기로 확인됐다. 거론된 4명은 한 전 대표의 부인, 장모, 장인, 딸과 이름이 같다.





