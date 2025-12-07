강훈식 "특별감찰관 꼭 임명…김남국·김현지, 인사청탁 전달 안 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령실, 7일 성과 보고 기자간담회

"국회가 특별감찰관 빨리 추천해 보내주길"

연합뉴스

강훈식 대통령실 비서실장은 7일 아직 임명되지 않은 대통령실 특별감찰관 문제에 대해 "꼭 하겠다는 입장을 거듭 확인 드린다"고 말했다.

강 실장은 이날 용산 대통령실에서 가진 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회'에서 "이 자리를 빌려서 다시 한번 국회가 빨리 (특별감찰관을) 추천해 보내주시길 바란다"며 이같이 밝혔다.

강 실장은 "절차를 아시겠지만 국회에서 추천해서 보내주셔야 한다"며 "(추천되면) 저희가 그분을 모시고 보다 투명하고, 그러면서도 대통령실을 올바르게 이끌어나가는 데 지적을 받도록 하겠다"고 약속했다.

이재명 대통령은 취임 30일 기자회견에서 특별감찰관 임명을 하겠다고 밝혔지만, 여당에서는 아직 감찰관을 추천하지 않고 있다. 하지만 최근 김남국 전 대통령실 디지털소통비서관과 김현지 제1부속실장의 '인사 청탁 문자' 논란 이후 야당은 특별감찰관을 임명해야 한다고 요구하고 있다.





이와 관련해 강 실장은 "대통령실은 부적절한 청탁에 대해 단호하게 대처 중"이라면서 "김 비서관과 김 실장의 감찰 실시 결과 (김 비서관이) 관련 내용을 전달하지 않았다는 것을 확인했다"고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

