아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니… 추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극

서지영기자

입력2025.12.04 08:58

추성훈, 솔직한 일상·먹방으로 시청자 사로잡아
거친 격투기 선수→유쾌한 유튜버…극과극 매력
'인간복사기' 코미디언 이수지 2위 뒤이어

올해 국내 유튜브 최고 인기 크리에이터로 격투기 선수 출신 추성훈이 꼽혔다. 유튜브 측은 "시청자들을 끌어당기는 매력과 뚜렷한 콘셉트 전략을 가진 크리에이터들이 최고 인기 크리에이터 순위에 올랐다"면서 "그중 추성훈은 솔직하고 소탈한 성격으로 코믹한 일상 콘텐츠를 선보였다"고 설명했다.


아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니… 추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극 추성훈이 도쿄 메구로구의 한 스테이크 가게에서 먹방을 하고 있다. 유튜브 채널 ‘추성훈’
3일 유튜브는 ▲최고 인기 주제 ▲최고 인기 크리에이터 ▲최고 인기곡 ▲쇼츠 최고 인기곡 등을 꼽은 '2025 연말 결산 리스트'를 발표했다. 이에 따르면 최고 인기 크리에이터 1위는 꾸밈없는 일상 콘텐츠를 선보인 추성훈이 차지했다. 지난해 11월14일 유튜브 첫 영상을 게시한 이후 현재 구독자 수는 198만명이 넘는다.


'대세 아조씨' 추성훈, 올해 유튜브 1위

추성훈은 지난해 11월 본격적인 첫 영상인 '야노시호 집에 셋방살이하는 추성훈'을 올리자마자 국내 유튜브 이용자들의 주목을 받았다. 일본 도쿄에 있는 50억원대 집이 공개되는 것도 이목을 끌었지만, 무엇보다 정돈되지 않은 아내 야노시호의 침실이 야노시호가 없는 틈에 적나라하게 공개되면서 그야말로 '대박'을 쳤다.


이후 이 영상이 연출이 아닌 실제 상황이었으며, 영상 공개 이후 추성훈이 야노시호와 부부싸움을 했다는 후일담까지 전해지면서 이 영상은 더 인기를 끌었다. 현재 이 영상 조회 수는 무려 1099만회에 달한다.


추성훈이 특유의 어눌한 한국어 발음으로 스스로를 '아조씨'(아저씨)라고 부르는 점도 인기를 끄는 요소 중 하나다. 누리꾼 사이에선 추성훈 콘텐츠가 꾸밈없고 인간적이어서 더욱 재밌다는 반응이 나온다.


아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니… 추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극 추성훈이 정리되지 않은 아내 야노시호의 침실을 공개하고 있다. 유튜브 채널 ‘추성훈’

집 공개 영상만큼이나 큰 사랑을 받고 있는 콘텐츠는 '먹방'이다. '추성훈의 일본 최고 스테이크 맛집 소개' 영상은 조회 수 1120만회를 기록했다. 추성훈은 19년째 찾는다는 도쿄 메구로구의 한 스테이크 가게에서 마치 진공청소기처럼 고기와 밥을 폭풍 흡입했다. 이 영상이 공개된 후 해당 식당에는 손님이 몰려들었고, 국내 한 양식전문점에선 '추성훈 스테이크'를 재해석한 메뉴를 선보이기도 했다.


추성훈은 편의점 디저트 먹방에도 나섰다. 가장 좋아한다는 슈크림빵과 생크림이 가득 들어있는 롤케이크를 고르는가 하면 일본 편의점에만 있다는 꿀고구마가 담긴 아이스크림을 사 먹기도 했다. 달달한 디저트를 먹는 '아조씨'의 입가에선 미소가 끊이질 않았다. 현재 해당 영상은 조회 수 836만회를 기록하고 있다.


아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니… 추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극 추성훈이 편의점에서 사 온 음식들을 소개하고 있다. 유튜브 채널 ‘추성훈’

"극사실 풍자"…'인간 복사기' 이수지 2위

최고 인기 크리에이터 2위는 코미디언 이수지가 차지했다. '극사실 풍자', '완벽한 고증', '인간 복사기' 등의 수식어를 낳은 패러디 영상들이 잇달아 폭발적인 인기를 끌면서 이수지의 풍자는 예술의 경지에 올랐다는 평가를 받는다.


특히 강남맘의 현실을 풍자한 '휴먼다큐 자식이 좋다' 시리즈가 대표적이다. 이수지가 열연을 펼친, '사교육 1번지' 강남 대치동에서 자식 교육에 관한 일이라면 발 벗고 나서는 '도치맘'(자식을 끔찍이 아끼는 엄마들에게 고슴도치의 '도치'라는 단어가 붙어 생긴 신조어)의 모습에 대중은 열광했다.


아내 모르게 '50억 집' 공개, 부부싸움하더니… 추성훈, 올 '최고 인기 유튜버' 등극 이수지가 자신의 부캐인 ‘제이미 맘’을 연기하고 있다. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’

헤어 스타일부터 몽클레르 패딩, 샤넬 가방, 에르메스 목걸이, 포르쉐 카이엔 승용차까지 이수지가 연기한 '이소담'의 모습은 흔히 알려진 '대치동 도치맘' 또는 '대치맘'을 완벽하게 현실 고증했다는 평가를 낳았다.


그밖에 미쉐린 스타 셰프의 진솔함과 특별함을 동시에 보여준 '셰프 안성재'(6위), 인공지능(AI) 햄스터 캐릭터를 통해 현실적인 회사 생활을 그려낸 '정서불안 김햄찌'(7위) 등이 10위 안에 들었다.


K콘텐츠, 인기곡·주제 장악

올해 인기 주제를 보면 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌), 드라마 '폭싹 속았수다'와 '오징어 게임' 등 총 3편의 K콘텐츠가 이름을 올리며 그 영향력을 입증했다.


국내 유튜브 조회 수를 기준으로 집계한 최고 인기곡 1위는 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 '케데헌' 주제가 '골든'(Golden)이었다. '케데헌'은 이 밖에도 '소다 팝'(Soda Pop), '유어 아이돌'(Your Idol)을 각각 3위, 10위에 올리며 신드롬급 인기를 증명했다. 쇼츠 최고 인기곡 1위와 2위는 최고 인기곡 톱10에도 포함된 '소다 팝'과 '골든'이 차지했다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

