안동 8선의 귀환…손광영, 논란 넘어 '시민 중심 의정' 재시동

제명→법원 집행정지→복귀

"골목에서 시작된 정치, 다시 시민에게 답하겠다"

"취임 1년 반, 논란의 한가운데를 통과하고 다시 시민 앞에 섰다"

안동시의회 손광영 부의장(무소속·태화·평화·안기)이 의정 복귀와 함께 '시민 중심 의정' 재가동을 선언했다. 제명 의결과 법원의 집행정지 인용이 맞물린 복잡한 국면 속에서도 그는 "더 낮은 자세로 시민 곁에서 답하겠다"고 밝혔다.

손과영 안동시의회 부의장(안동(5대~9대) 시의원)

◆ 무소속 8선의 상징… "정치는 책상이 아니라 골목에서 시작된다"

1995년 지방자치 부활과 함께 시작된 손 부의장의 정치 인생은 29년간 무소속으로 이어져 왔다. 제9대 후반기 부의장으로 선출된 이후 손 부의장은 ▲조례·규칙 39건 발의·통과 ▲5분 자유발언 13건 ▲시정질문 6건을 기록하며 복지·안전·주거·환경 등 안동의 민생 전체를 다뤘다.

◆ 취약계층·생활 정책 중심의 입법… 체감 변화를 이끌다

사회적 약자를 향한 조례 입법은 손 부의장의 의정 철학을 보여준다. 경계선 지능인·중증장애인·노인·저소득층·지역 치안 조직·보훈 단체 등 촘촘한 복지망을 강화하는 조례가 잇따라 제정됐다.

생활 변화형 조례도 돋보인다. '천원의 아침밥' 아침 식사 지원 조례는 지역 쌀 소비를 늘리고 청년층 부담을 덜었으며, '어린이 칭찬 조례'는 아동 정서 정책의 새로운 모델로 평가받는다.

"손 부의장이 '시민 눈높이'를 입법 기준으로 삼아 왔다는 점은 조례 목록만 보면 충분히 읽힌다."

◆ 산불·낙동강·헴프 특구… 곳곳의 현장에서 '선제 대응'

2025년 3월 의성－안동 대형 산불 당시 그는 복구 특별법 제정과 국가 지원 촉구에 앞장섰다. 낙동강·안동댐 생태 복원을 위한 '뉴딜 TF' 제안과 단계적 준설 로드맵 마련, 헴프 특구의 성과 부진 분석과 구조 개선 요구 등 지역 현안의 중심마다 그가 있었다.

또한 '안동으로 TURN' 인구 전략, 단원 김홍도 공원 조성, 공동주차장 15개소 확보 등 도시 인프라 개선도 추진했다.

2025년 8월 이후에는 환경·주거·예산 분야에서도 정책토론·자유발언·추경 심사를 이어가며 민생 예산 배분과 생활환경 개선을 위한 활동을 지속했다.

◆ 제명 논란과 집행정지 인용… "억울함, 감정이 아닌 절차로 밝히겠다"

손 부의장은 안동국제탈춤페스티벌 대동난장에서의 성추행 의혹으로 제기된 논란 속에서 지난 10월 제명을 의결 당했다.

이는 안동시의회 개원 이후 첫 제명 사례였다. 그러나 대구지방법원은 11월 7일 집행정지를 인용해 그의 복귀를 허용했고, 의회는 항고 중이다.

11월 14일 기자회견에서 손 의원은 "시민께 심려 끼쳐 깊이 사과드린다"고 밝히면서도 "사실과 다른 주장과 왜곡된 내용이 기정사실처럼 퍼졌다"고 말했다.

손 의원은 "경찰 조사에 성실히 임하고, 결백은 주장이 아닌 사실로 증명되리라 믿는다"고 덧붙였다.

◆ "남은 임기가 아니라 새로운 1년"… 의정 재시동

손 부의장은 복지 강화, 청년 일자리, 도시가스 공급 확대, 의회?집행부 협치, 민생 소통 정례화 등을 남은 기간 핵심 과제로 제시했다.

"말보다 실천이 정치의 본질"이라며 그는 "남은 임기가 아니라 새로운 1년이라는 마음가짐으로 시민 삶의 질을 높이겠다"고 강조했다.





안동시의회 관계자는 "손 부의장의 복귀는 지역 민생 정책의 연속성과 추진력 측면에서 의미가 크다"며 "법적 절차가 남아 있는 만큼 지역사회의 관심도 이어질 것"이라고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

