서울시, 고층 건설현장 화재안전 전수 조사… 30층 이상 특별관리 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍콩 화재 계기… 화재안전관리 강화

30층 이상 건설현장 긴급 화재안전조사

방재실 대응체계 구축에 합동훈련까지

서울시가 30층 이상 건설현장 36곳에 대한 화재안전 조사를 실시하고 책임관을 지정하기로 했다. 최근 홍콩 고층 아파트 화재를 계기로 한 고층건축물에 대한 긴급 화재안전관리 강화대책이다. 특히 고층건축물에 대한 방재실 합동대응체계도 새롭게 구축한다.

30일 소방재난본부에 따르면 2025년 10월 말 기준 서울시내 고층건축물은 총 949개 동이다. 고층건축물은 30층 이상 또는 높이 120m 이상으로, 50층 이상 또는 높이 200m 이상인 초고층건축물도 32개 동이 있다.

대형 화재로 까맣게 타버린 웡 푹 코트. 연합뉴스

AD

이에 맞춰 '30층 이상 고층건축물 긴급 화재안전관리 강화대책'을 추진한다. 우선 30층 이상 고층건축물 건설현장 36개소 전수를 대상으로 긴급 화재안전조사를 실시한다. 임시 소방시설 설치 및 관리사항, 화기 취급 등 공사장 화재안전관리 사항에 대한 집중 점검이다.

또한 모든 현장에는 관리자급 소방공무원을 지정해 월 1회 이상 화재안전관리 현장점검과 공정률별 중점관리사항 지도를 병행한다. 아울러 30층 이상 고층건축물 전 대상(949개동)을 대상으로 '화재예방 안전관리 서한문'을 발송해 관계자의 관심과 철저한 안전관리를 요청하기로 했다.

고층건축물의 '설계-건축-완공-사용' 전 과정에 걸쳐서도 화재안전관리를 강화한다. 설계단계에서는 '서울특별시 성능위주설계 가이드라인' 기준을 엄격하게 적용해 화재안전성을 갖춘다. 건설현장 및 기존 건축물에 대해서는 엄격한 법 집행과 대응체계 구축으로 화재안전망을 더욱 견고히 한다는 방침이다. '성능위주설계'란 법령상 대상이 되는 고층건축물에 대해 화재위험성을 평가하고 그 결과에 따라 화재안전성능이 확보될 수 있도록 설계하는 것이다. 주 검토사항은 피난안전구역 적정성, 소방배관의 이중화, 고가수조방식 적용, 소방차 진입로 확보 등 고층건축물 핵심 화재안전성능을 포괄한다.

건축단계의 고층건축물에 대해서도 공정률 80% 이상인 경우 전체 건축현장에 대한 현장점검을 진행한다. 특히 '성능위주설계' 대상은 확정된 설계대로 건축이 진행되는지 민·관 합동점검을 통해 면밀히 확인한다.

완공 후 사용 중인 고층건축물에 대해서는 화재안전조사를 통해 소방안전관리 이행사항 적정여부, 소방시설 및 피난·방화시설에 대한 적정 유지관리 여부 등을 확인한다.

고층건축물 화재대응을 위한 민·관 합동대응체계 구축을 새롭게 추진하는 것도 이 때문이다. 50층 이상 초고층건축물 전 대상에 대해 반기 1회 민·관 합동훈련을 실시해 피난안전구역 활용, 방화문 관리, 초기대응 절차 등 실전형 교육을 강화한다. 또한 화재 발생 시 고층건축물 방재실과의 유기적인 협력을 통한 신속한 대응을 위해 고층건축물 전 대상에 대한 소방대원의 방재실 합동근무를 반기 1회 추진한다. 고층건축물 방재실과의 합동 근무체계를 구축해 정보공유와 초기 대응력을 높일 계획이다.

이밖에 스프링클러설비 미설치 노후 아파트를 대상으로는 화재안전대책을 병행한다. 입주민 참여 화재대피훈련을 실시해 '문 닫고 대피', '살펴서 대피' 등 올바른 화재대피 요령과 방화문 관리 중요성을 교육한다. 홍영근 서울시 소방재난본부장은 "고층건축물은 화재 시 대형인명 피해의 우려가 있어 이를 예방하기 위해서는 안전관리자 뿐만 아니라 입주자 모두의 관심이 필수"라며 "서울시는 현장 중심의 촘촘한 화재안전망 구축으로 시민 안전을 최우선으로 지키겠다"고 밝혔다.





AD

한편 서울시는 올해 '노후 아파트 화재안전대책'으로 단독경보형 감지기를 801세대에 보급했다. 또한 노후 아파트 3354세대 전수조사를 실시하는 한편, 노후 아파트 인접 초등학교를 대상으로 찾아가는 소방교육도 진행했다.

지난 2023년 타워팰리스에서 진행한 초고층 건축물 화재 대피훈련 모습. 서울시





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>