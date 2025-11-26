[특징주]케이아이엔엑스, 행동주의 펀드 '가비아' 공개매수에 9%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일 케이아이엔엑스가 강세다. 행동주의 펀드 얼라인파트너스가 모회사인 가비아의 주식을 공개매수에 나서면서다.



이날 오전 10시8분 케이아이엔엑스의 주가는 전 거래일 대비 8900원(9.42%) 오른 10만3400원에 거래되고 있다.

케이아이엔엑스는 데이터센터 IDC를 기반으로 인터넷 인프라를 제공하는 기업으로, 대주주 가비아가 지분 36.3%를 쥐고 있다.

앞서 25일 행동주의 펀드 얼라인파트너스는 가비아의 보통주 135만3569주를 공개매수한다고 밝혔다. 공개매수 가격은 주당 3만3000원으로 전날 종가(2만7500원)보다 20% 높다. 공개매수 기간은 25일부터 다음 달 14일까지다.

앞서 케이아이엔엑스는 미국 자산운용사 미리캐피탈도 지분을 확대한 바 있다. 지난 3일 미리캐피탈은 직전 7.16%에서 9.16%로 지분율을 확대하기도 했다. 미리캐피탈은 자사주 소각 등 주주가치를 높이는 방안을 적극 제안하는 자산운용사다. 행동주의적 성향이 강하다.

또 '경영권 영향'을 목적으로 케이아이엔엑스 주식을 사들인 곳도 있다. 미국 자산운용사 카보우터매니지먼트다. 이 회사가 운용하는 펀드는 KINX 지분 5.06%를 매입했다고 지난 22일 공시했다. 카보우터매니지먼트는 스몰캡(소형주)에 주로 투자하는 회사다.





케이아이엔엑스에 행동주의 펀드가 지분을 늘리는 가운데, 대주주인 가비아에 대한 얼라인파트너스의 공개매수가 시작되자 경영권 분쟁이 확대될 수 있다는 전망에 투심이 집중된 것으로 풀이된다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

