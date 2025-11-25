본문 바로가기
'영유아 사교육' 국교위 특위서 논의…"개선 방안 등 논의"

오주연기자

입력2025.11.25 15:14

25일, 국교위 '영유아교육 특별위원회' 구성 완료
"영유아 발달 단계 고려하지 않은 사교육, 대안 마련"

국가교육위원회(국교위)가 영유아 발달 과정에 맞는 정책과제를 발굴하고 실효성 있는 대안을 모색하기 위한 '영유아교육 특별위원회' 구성을 25일 완료했다.


이날 국교위는 정부서울청사에서 '영유아교육 특별위원회 위촉식'을 열고, 첫 회의를 열었다.


특별위원장은 김성열 경남대학교 명예석좌교수가 맡았다.


특위 위원에는 공병호 숙명여자대학교 정책대학원 외래교수, 김대욱 경상국립대학교 유아교육과 교수, 김은정 한국보건사회연구원 부연구위원, 김은주 부산대학교 유아교육과 교수, 김종선 용인아람유치원 수석교사, 노보람 전북대학교 아동학과 교수, 박유신 송파꿈꾸는어린이집 원장, 석광우 경기도교육청남부유아체험교육원 원장, 송금숙 충청남도교육청유아교육원 교육운영부장, 이해나 경기도수원교육지원청 특수교육지원센터 총괄팀장, 정수경 양재2동어린이집 원장, 최영 중앙대학교 사회복지학부 교수 등 영유아교육·보육 현장교원 및 학계·연구계 전문가 13명이 위촉됐다.


영유아교육 특별위원회는 향후 6개월간 활동하며, 영유아의 건강한 발달과 성장을 위한 정책과제를 발굴하고 실효성 있는 대안을 모색할 예정이다.


특히 영유아교육·보육의 국가책임 강화, 영유아 발달 지원 및 건강 관리, 과도한 영유아 사교육 문제 등에 관해 중장기적으로 추진해야 할 개선 방안을 검토 및 제안할 계획이다.


차정인 국가교육위원장은 "최근 심각한 형태의 선행 사교육 등으로 아이들의 발달 단계를 고려하지 않은 과도한 교육에 대한 사회적 우려가 크다"면서 "특별위원회 위원들의 전문성과 현장 경험을 바탕으로 아이들의 성장에 근본적으로 무엇이 필요한지에 대한 정책 개선 의견을 제시해달라"고 당부했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

