본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

경주 APEC CEO 서밋에 역대 최다 인원 참가…"전 세계에 각인"

김형민기자

입력2025.11.25 12:00

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

대한상의 'APEC CEO 서밋' 성과 발표
역대 최다 인원·최다 세션·최장기간
부대행사에 약 2만5000여명 운집
APEC 계기 경주지역 방문객 22.8% 증가

대한상공회의소는 지난달 28~31일 경주에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋'에 역대 가장 많은 2224명이 참가했다고 25일 발표했다.


경주 APEC CEO 서밋에 역대 최다 인원 참가…"전 세계에 각인" 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 31일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋' 마지막 특별 세션에서 연설하고 있다. 2025.10.31 강진형 기자
AD

대한상의는 APEC CEO 서밋 폐막 한 달을 맞아 서밋의 성과와 의미를 되돌아보기 위해 만든 '통계로 본 APEC CEO 서밋 코리아 2025'를 내놓으면서 이와 같이 전했다. 대한상의는 APEC CEO 서밋을 주관했다.


대한상의는 서밋에 참가한 2224명 중 1852명은 경제계 인사였다고 설명했다. 기업 수로는 713개에 달했다. 이는 지난해 페루 CEO 서밋 보다 약 200여명, 2년 전 미국보다 약 460여명이 더 많다. 각국 정부 및 공공부문에서도 372명이 참석했다. 특히 국가 정상급 인사 12명은 바쁜 외교일정 가운데에서도 서밋 연단에서 글로벌 경제 협력에 대한 미래 비전을 참석자들과 공유해 의미를 더했다.


대한상의는 "단순한 규모의 확장을 넘어 각국 정부와 산업계, 학계가 함께 참여하는 다층적이고 포용적인 행사가 될 수 있도록 노력했다"며 "정부 주도의 APEC 정상회의와 함께 민간 주도의 APEC CEO 서밋을 성공적으로 개최함으로써 APEC의 외교적 의미와 더불어 민간 경제인 플랫폼의 중요성을 전 세계에 각인시키는 성과를 얻었다"고 평가했다.


서밋의 공식 세션 외 부대 프로그램에도 약 2만5420명(누적기준)의 인파가 운집했다. 글로벌 대표기업들의 기술 전시장인 'K-테크 쇼케이스'에는 1만1145명이 참여했고 인공지능(AI)·조선·방산·유통·디지털자산·미래에너지 분야를 주제로 한 '퓨처테크 포럼'에는 2270명이 참석했다. 특히 '와인&전통주 페어'에는 9362명이 참가하며 현장에서 큰 호응을 얻었다. 이 밖에 '다이아몬드 스폰서 네트워킹'에 1673명, '미술전시'와 '뷰티&웰니스' 등 문화 프로그램에는 총 1000여 명이 참여했다.


지역경제 파급 효과도 컸다. 대한상의와 딜로이트의 공동 분석에 따르면, 이번 서밋 경제효과는 약 7조4000억원, 고용 유발 효과는 약 2만2000명으로 추산됐다. 실제 APEC 이후 경주 방문객 증가가 두드러졌다. 경주시와 한국관광공사에 따르면 APEC 행사 전후 약 한 달간(10월1일~11월4일) 경주 방문객 수는 589만6309명으로, 지난해 같은 기간(479만8838명) 대비 22.8% 늘었다. 외국인 방문객은 20만6602명으로, 전년 동기(15만2363명) 대비 35.6% 증가했다.


행사 관련 보도량은 총 1만7952건으로 집계됐다(국내 1만1772건, 해외 6180건). 사회관계망서비스(SNS) 반응도 상당했다. 글로벌 미디어 모니터링 플랫폼 '멜트워터', '투블라'가 10월27일부터 11월2일까지 SNS 데이터를 분석한 결과, X(구 트위터), 인스타그램, 틱톡, 유튜브, 페이스북 등 주요 소셜 플랫폼에서 'APEC CEO 서밋' 관련 언급은 30만 건 이상, 노출 수는 11억회 이상, 이용자 반응(좋아요·댓글·공유 등)은 약 400만건으로 집계됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이성우 대한상의 APEC 경제인행사 추진단장은 "이번 서밋은 민간 중심의 글로벌 협력 플랫폼이 본격적으로 작동하기 시작한 의미 있는 계기"라며 "대한상의는 APEC 참여국, 글로벌 기업, 산업 리더들과의 연계를 기반으로 공동 프로젝트, 기술 협력, 투자 확대 등 후속 프로그램을 이어갈 계획"이라고 말했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기