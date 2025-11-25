정원오 "종묘 재개발·한강버스, 오세훈 일방적 추진이 갈등 만들고 정쟁화돼"

여당 서울시장 후보군 정원오, 오세훈 비판

"종묘, 빠르게 가려다 이도 저도 못하게 돼"

"한강버스, 전문가 말 안 듣고 자의적 판단"

여당 내 잠재적인 서울시장 후보로 꼽히는 정원오 성동구청장이 오세훈 서울시장의 종묘 재개발 추진에 대해 "충분히 합의 하에 진행할 수 있었던 일을 일방적으로 추진하다 갈등을 만들고 정쟁화했다"고 비판했다. 정 구청장은 24일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부' 인터뷰에서 "(종묘 재개발은) 이제 앞으로 나갈 수도 없고 뒤로 갈 수도 없는 상태에 이르렀다"며 이같이 말했다.

정원오 성동구청장. 아시아경제DB

AD

정 구청장은 "기존의 합의안이 있더라도 시장으로서 새로운 계획이 나올 수 있다"면서도 "그러면 기존에 합의한 분들에게 왜 이런 새로운 계획이 필요한지를 설득해 함께 가면 되는 것"이라고 말했다. 이어 "그냥 일방적으로 합의를 깨고 진행하다 보니 좋지 않다고 보는 사람들이 있다"며 "쉽게 풀 수 있는 문제를 어렵고 복잡하게 만들어서 오가지도 못하는 상황이 됐다"고 평가했다.

'자신이 시장이라면 어떻게 풀겠냐'는 물음에는 "세계유산 영향평가라는 제도가 있다"고 답했다. 그는 "건물 하나 지을 때도 교통영향평가, 환경영향평가 이런 걸 하지 않냐"며 "그때 주변 이해관계자들에게 다양한 의견이 나온다. 이런 것들을 다 모아서 전문가들과 함께 숙의해서 최적의 방안을 찾아낸다"고 말했다. 이어 "(서울시는) 시간이 좀 걸린다고 (시도하지 않았다)"며 "아무리 급해도 바늘허리에 실을 매서 갈 수는 없다. 급하더라도 원칙과 절차를 지켜야 더 빨리 가는 건데 지금 보면 절차 무시하고 빨리 가려다가 더 늦게 가게 생겼다"고 했다.

오 시장이 밀어붙이고 있는 '한강버스' 사업에 대해서도 "시장으로서 다양한 시도는 해볼 수 있다"면서도 "문제는 전문가들의 의견을 충분히 듣고 시민들의 의견을 충분히 듣고 보완했어야 했는데, 이것도 일방적으로 한 것"이라고 지적했다. 그는 "전문가들이 위험하다, 또는 교통수단으로서 도저히 할 수 없다는 말씀들을 했는데 자의적 판단으로 혼자서 계속한 것"이라고 덧붙였다.





AD

그는 내년 지방선거 출마 여부에 대해 "정원오를 서울시장으로 사용해보고 싶다는 시민들 의견이 많아서 깊게 고민하고 있다"며 "현직 구청장으로서 중요하게 처리해야 될 것이 있어서, 12월 중 결단할 것"이라고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>