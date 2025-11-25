정원오 "종묘 재개발·한강버스, 오세훈 일방적 추진이 갈등 만들고 정쟁화돼"

여당 서울시장 후보군 정원오, 오세훈 비판
"종묘, 빠르게 가려다 이도 저도 못하게 돼"
"한강버스, 전문가 말 안 듣고 자의적 판단"
여당 내 잠재적인 서울시장 후보로 꼽히는 정원오 성동구청장이 오세훈 서울시장의 종묘 재개발 추진에 대해 "충분히 합의 하에 진행할 수 있었던 일을 일방적으로 추진하다 갈등을 만들고 정쟁화했다"고 비판했다. 정 구청장은 24일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부' 인터뷰에서 "(종묘 재개발은) 이제 앞으로 나갈 수도 없고 뒤로 갈 수도 없는 상태에 이르렀다"며 이같이 말했다.
정 구청장은 "기존의 합의안이 있더라도 시장으로서 새로운 계획이 나올 수 있다"면서도 "그러면 기존에 합의한 분들에게 왜 이런 새로운 계획이 필요한지를 설득해 함께 가면 되는 것"이라고 말했다. 이어 "그냥 일방적으로 합의를 깨고 진행하다 보니 좋지 않다고 보는 사람들이 있다"며 "쉽게 풀 수 있는 문제를 어렵고 복잡하게 만들어서 오가지도 못하는 상황이 됐다"고 평가했다.
'자신이 시장이라면 어떻게 풀겠냐'는 물음에는 "세계유산 영향평가라는 제도가 있다"고 답했다. 그는 "건물 하나 지을 때도 교통영향평가, 환경영향평가 이런 걸 하지 않냐"며 "그때 주변 이해관계자들에게 다양한 의견이 나온다. 이런 것들을 다 모아서 전문가들과 함께 숙의해서 최적의 방안을 찾아낸다"고 말했다. 이어 "(서울시는) 시간이 좀 걸린다고 (시도하지 않았다)"며 "아무리 급해도 바늘허리에 실을 매서 갈 수는 없다. 급하더라도 원칙과 절차를 지켜야 더 빨리 가는 건데 지금 보면 절차 무시하고 빨리 가려다가 더 늦게 가게 생겼다"고 했다.
오 시장이 밀어붙이고 있는 '한강버스' 사업에 대해서도 "시장으로서 다양한 시도는 해볼 수 있다"면서도 "문제는 전문가들의 의견을 충분히 듣고 시민들의 의견을 충분히 듣고 보완했어야 했는데, 이것도 일방적으로 한 것"이라고 지적했다. 그는 "전문가들이 위험하다, 또는 교통수단으로서 도저히 할 수 없다는 말씀들을 했는데 자의적 판단으로 혼자서 계속한 것"이라고 덧붙였다.
지금 뜨는 뉴스
그는 내년 지방선거 출마 여부에 대해 "정원오를 서울시장으로 사용해보고 싶다는 시민들 의견이 많아서 깊게 고민하고 있다"며 "현직 구청장으로서 중요하게 처리해야 될 것이 있어서, 12월 중 결단할 것"이라고 말했다.
김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>