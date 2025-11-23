본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

7년만에 시세차익 337억…스타강사 현우진, 논현동 땅 '대박'

최승우기자

입력2025.11.23 12:24

수정2025.11.23 13:49

시계아이콘01분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2018년 매입 부지, 현재 657억 원 규모
5년 임대 운영 후 철거·신축… 초역세권 입지

유명 수능 강사로 잘 알려진 현우진씨(38)가 7년 전 서울 강남구 논현동에서 매입한 부지의 가치가 최근 650억원을 넘긴 것으로 추정된다는 분석이 나왔다.


빌딩로드부동산 중개법인은 23일 "현씨가 2018년 1월 개인 명의로 사들인 논현동 준주거지역 대지의 현재 추정 가치는 약 657억원 수준"이라고 밝혔다. 해당 부지는 약 1034㎡(313평) 규모로, 당시 매입가는 약 320억원이었다.


매입 직후 현 씨는 부동산 신탁을 활용해 신탁등기를 완료한 것으로 파악된다. 신탁 방식은 부지 개발 과정에서 높은 대출 한도를 확보할 수 있어 대규모 도심 재개발 시 자주 사용된다. 현재 등기부상 소유주는 수탁사인 하나은행 명의로 돼 있다.


7년만에 시세차익 337억…스타강사 현우진, 논현동 땅 '대박' 유명 강사 현우진씨. 메가스터디
AD

부지는 약 5년간 프랜차이즈 카페와 사무실 임대 형태로 운영되면서 안정적인 상권 수요 덕분에 임대가 꾸준히 유지됐다. 이후 2023년 말부터 기존 건물 철거에 들어갔다. 올해 9월부터는 본격적인 신축 공사가 시작되며 개발 속도가 붙고 있다.


해당 지역은 강남 대로변, 초역세권이라는 입지와 신축 개발이 맞물리며 상승폭이 크게 나타났다는 평가다. 지하철 7호선 학동역 9번 출구 바로 앞에 위치해 보행 유동 인구가 풍부한 곳으로 꼽힌다. 주변에는 카페·음식점 등 상업시설과 오피스 수요가 밀집해 지속적인 임대 수익이 가능한 입지다.


인근에서는 지난 4월 비슷한 조건의 역세권 대로변 부지가 평당 약 2억 1000만원에 거래되며 가격 상승세를 입증했다. 이를 현씨가 보유한 총 면적에 적용하면 현재 가치가 약 657억원으로 환산된다. 단순 계산으로 약 7년 6개월 만에 337억원 안팎의 평가 차익이 생긴 셈이다.


빌딩로드부동산 관계자는 "대지 매입 후 신탁을 통한 자금 조달, 임대 운영, 철거 및 신축의 전형적인 고가 도심 개발 패턴을 밟고 있다"며 "학동역 초역세권이라는 희귀한 입지 덕분에 신축 후 자산 가치는 더 올라갈 가능성이 있다"고 분석했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현씨는 미국 스탠퍼드대학교 수학과를 졸업한 뒤 2010년 서울 강남구 대치동 학원가에 입성, 현재 수능 수학 강의 '일타강사'로 불리고 있다. 지난해 기준 문·이과를 통틀어 가장 많은 온라인 학생 수를 기록하기도 했으며, 연봉은 수백억원 이상으로 추정된다.




최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기