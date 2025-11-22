본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다

구나리기자

입력2025.11.22 16:30

시계아이콘01분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

연구 결과 공유하며 '모닝 커피' 마시기로
"오후의 커피는 수면 방해…설탕도 금물"

18세의 나이로 회춘하기 위해 연간 수십억 원을 투자하고 있는 억만장자 브라이언 존슨이 최근 건강을 위해 끊었던 커피를 다시 마시고 있다고 밝혔다.


'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다 브라이언 존슨(오른쪽)과 그의 아들 텔메이즈 존슨. 브라이언 존슨 엑스(X·옛 트위터)
AD

최근 영국 데일리메일 등 외신은 존슨이 미국 루이지애나주 툴레인대학의 연구 결과를 근거로 커피를 다시 섭취하기 시작했다는 소식을 공유했다고 전했다. 앞서 존슨은 건강을 위해 수년간 카페인을 끊어왔다. 존슨은 "중요한 것은 커피를 언제 마시느냐다"라며 아침 일찍 커피를 마시는 것이 중요하다고 강조했다.


툴레인대학의 연구 결과를 보면, 커피를 마시는 사람은 커피를 마시지 않는 사람에 비해 모든 원인으로 인한 사망 위험이 16% 낮고 심혈관 질환 위험이 31% 낮은 것으로 드러났다. 다만 하루 내내 여러 차례 커피를 마시는 경우에는 사망 위험 감소 효과가 사라졌다. 연구진은 "오후나 저녁에 마신 카페인이 수면과 호르몬 리듬을 방해하기 때문일 가능성이 크다"라고 설명했다. 연구는 1999~2018년 미국 국민건강 영양조사에 참여한 4만여 명의 데이터를 분석했다.


존슨은 "카페인은 체내에서 5~6시간의 반감기를 갖는다"며 "즉 오후 3시에 커피 한 잔을 마시면 오후 9시에 체내에 반 잔의 커피가 남는다는 뜻"이라고 이야기했다. 그는 "체내에 남은 카페인은 건강에 중요한 역할을 하는 수면에 영향을 준다"라고 설명했다.


'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다 픽사베이

다만 존슨은 "카페인은 신진대사율을 높이고 혈관 기능과 혈류를 개선할 수 있다"며 커피에 함유된 카페인과 폴리페놀이 염증을 줄이고 뇌세포를 보호할 수 있다고 설명했다. 폴리페놀은 식물에서 발견되는 천연 화합물로, 항산화제 역할을 해 세포 손상을 막고 세포의 자가포식(손상되거나 낡은 세포를 청소하는 자연적 과정)을 유발하는 데 도움을 준다고 알려져 있다.


그는 "결론적으로 카페인을 제대로 섭취한다면 장수 치료제로 활용할 수 있다"라고 주장하며 "커피의 잠재적인 장수 효과를 원한다면 되도록 하루 중 이른 시간에 마시고, 설탕 등 장수 효과를 상쇄하는 것들은 피하는 게 좋다"라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 존슨은 이른바 '회춘 프로젝트'에 연간 200만달러(약 29억원)를 투자하는 것으로 이름을 알렸다. 2023년에는 6개월 동안 한 달에 한 번씩 아들 텔메이즈 존슨(당시 17세) 등 젊은 기증자들의 혈장 1ℓ를 기증받아 수혈하기도 했다. 그는 신체 나이를 줄이기 위해 꾸준히 운동하는 것 외에도 매일 영양보조제 111개를 복용하고 패스트푸드·술·담배 등 건강에 해가 되는 활동을 금하고 있다. 그는 해당 프로젝트 통해 46세의 나이에 ▲37세의 심장 ▲28세의 피부 ▲18세의 체력을 갖게 됐다고 주장하고 있다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기