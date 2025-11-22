'회춘 실험' 억만장자, 끊었던 '커피' 다시 마신다

연구 결과 공유하며 '모닝 커피' 마시기로

"오후의 커피는 수면 방해…설탕도 금물"

18세의 나이로 회춘하기 위해 연간 수십억 원을 투자하고 있는 억만장자 브라이언 존슨이 최근 건강을 위해 끊었던 커피를 다시 마시고 있다고 밝혔다.

브라이언 존슨(오른쪽)과 그의 아들 텔메이즈 존슨. 브라이언 존슨 엑스(X·옛 트위터)

최근 영국 데일리메일 등 외신은 존슨이 미국 루이지애나주 툴레인대학의 연구 결과를 근거로 커피를 다시 섭취하기 시작했다는 소식을 공유했다고 전했다. 앞서 존슨은 건강을 위해 수년간 카페인을 끊어왔다. 존슨은 "중요한 것은 커피를 언제 마시느냐다"라며 아침 일찍 커피를 마시는 것이 중요하다고 강조했다.

툴레인대학의 연구 결과를 보면, 커피를 마시는 사람은 커피를 마시지 않는 사람에 비해 모든 원인으로 인한 사망 위험이 16% 낮고 심혈관 질환 위험이 31% 낮은 것으로 드러났다. 다만 하루 내내 여러 차례 커피를 마시는 경우에는 사망 위험 감소 효과가 사라졌다. 연구진은 "오후나 저녁에 마신 카페인이 수면과 호르몬 리듬을 방해하기 때문일 가능성이 크다"라고 설명했다. 연구는 1999~2018년 미국 국민건강 영양조사에 참여한 4만여 명의 데이터를 분석했다.

존슨은 "카페인은 체내에서 5~6시간의 반감기를 갖는다"며 "즉 오후 3시에 커피 한 잔을 마시면 오후 9시에 체내에 반 잔의 커피가 남는다는 뜻"이라고 이야기했다. 그는 "체내에 남은 카페인은 건강에 중요한 역할을 하는 수면에 영향을 준다"라고 설명했다.

픽사베이

다만 존슨은 "카페인은 신진대사율을 높이고 혈관 기능과 혈류를 개선할 수 있다"며 커피에 함유된 카페인과 폴리페놀이 염증을 줄이고 뇌세포를 보호할 수 있다고 설명했다. 폴리페놀은 식물에서 발견되는 천연 화합물로, 항산화제 역할을 해 세포 손상을 막고 세포의 자가포식(손상되거나 낡은 세포를 청소하는 자연적 과정)을 유발하는 데 도움을 준다고 알려져 있다.

그는 "결론적으로 카페인을 제대로 섭취한다면 장수 치료제로 활용할 수 있다"라고 주장하며 "커피의 잠재적인 장수 효과를 원한다면 되도록 하루 중 이른 시간에 마시고, 설탕 등 장수 효과를 상쇄하는 것들은 피하는 게 좋다"라고 덧붙였다.





한편 존슨은 이른바 '회춘 프로젝트'에 연간 200만달러(약 29억원)를 투자하는 것으로 이름을 알렸다. 2023년에는 6개월 동안 한 달에 한 번씩 아들 텔메이즈 존슨(당시 17세) 등 젊은 기증자들의 혈장 1ℓ를 기증받아 수혈하기도 했다. 그는 신체 나이를 줄이기 위해 꾸준히 운동하는 것 외에도 매일 영양보조제 111개를 복용하고 패스트푸드·술·담배 등 건강에 해가 되는 활동을 금하고 있다. 그는 해당 프로젝트 통해 46세의 나이에 ▲37세의 심장 ▲28세의 피부 ▲18세의 체력을 갖게 됐다고 주장하고 있다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

